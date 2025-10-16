Cere ca ATP să schimbe regulamentul Un fost finalist de la Wimbledon s-a revoltat după experiențele trăite în Asia: „Nici nu ne venea să credem!”
Cere ca ATP să schimbe regulamentul Un fost finalist de la Wimbledon s-a revoltat după experiențele trăite în Asia: „Nici nu ne venea să credem!"

  • Matteo Berrettini (29 de ani) a cerut Asociației Profesioniste de Tenis (ATP) să introducă reguli împotriva căldurii similare celor aplicate la Grand Slam-uri, după experiențele de la Shanghai Masters și Japan Open.

Italianul a avut parte de condiții dificile în Asia, unde s-a confruntat cu amețeli, crampe, vărsături și accidentări, experiențe care l-au determinat să se alăture grupului de sportivi care solicită ca ATP să schimbe regulamentul.

Matteo Berrettini vrea ca ATP să ia măsuri împotriva căldurii, după experiențele din Asia

După victoria din primul tur al turneului de la Stockholm, unde l-a învins pe compatriotul său, Giulio Zeppieri (23 de ani, #160 ATP), cu scorul de 6-4, 6-2, finalistul de la Wimbledon 2021 a spus:

„În timpul turneului asiatic, am experimentat condiții pe care nu le mai întâlnisem până acum. La Hangzhou era mai cald decât la Shanghai, dar turneul era mai mic, așa că nimeni nu a observat.

În primele zile, se făcea atât de cald încât nici nu ne venea să credem. Din fericire, aveau acoperiș și ploua mult.

Când condițiile sunt atât de extreme, ATP trebuie să facă ceea ce fac turneele de Grand Slam, să introducă o regulă împotriva căldurii sau ceva similar.

Nu vrem ca jucătorii să se accidenteze sau să treacă prin astfel de dificultăți”, a declarat italianul, conform puntodebreak.com.

În cele din urmă, sănătatea este pe primul loc. Și spectacolul contează, dar dacă jucătorii nu se simt bine, se retrag... Nu vrem asta. Majoritatea oamenilor nici măcar nu realizează cât de diferit poate fi să joci chiar în același turneu cu doar 5 grade în plus sau în minus Matteo Berrettini, locul 61 mondial

Condițiile meteo extreme din China au afectat și alți jucători de top, printre care:

  • Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP)
  • Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP)
  • Holger Rune (22 de ani, #11 ATP)
  • Emma Răducanu (22 de ani, #30 WTA) 
  • Jelena Ostapenko (28 de ani, #7 WTA)
De ce ATP nu are o regulă privind căldura? Vreți ca un jucător să moară pe teren? Holger Rune, locul 11 mondial

Sportivii au solicitat ca turneele ATP să adopte măsuri similare celor din Grand Slam-uri sau WTA, unde, dacă indicele WBGT (care măsoară temperatura aerului, umiditatea și impactul razelor solare și al vântului) depășește 86,1°, jucătoarele pot cere o pauză de 10 minute după al doilea set, conform nytimes.com.

În astfel de situații, unele meciuri au fost întrerupte sau acoperișul arenelor închis pentru siguranța participanților.

În circuitul ATP, nu există o regulă standard. Decizia de a opri jocul din cauza căldurii sau a altor condiții meteo revine supervizorului ATP prezent la turneu, în colaborare cu medicii și autoritățile locale.

tenis wta ATP matteo berrettini
