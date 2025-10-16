Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor”

Mircea Lucescu, 80 de ani, a afirmat că victoria naționalei cu Austria „a fost în primul rând a mea”.

Luis de la Fuente face istorie cu Spania, Gennaro Gattuso trezește Italia, dar amândoi au altă părere față de meritul lor și al jucătorilor.

După 1-0 cu Austria, duminică, în preliminariile CM 2026, Mircea Lucescu a afirmat la conferință:

„Victoria asta e în primul rând a mea, pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie.

Și pe urmă, e victoria jucătorilor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase”.

De la Fuente, altfel decât Lucescu: „Se datorează jucătorilor, nu mie”

Alți selecționeri, ai unor naționale cu mare rezonanță în fotbalul continental și mondial, privesc succesul dintr-o perspectivă diferită.

Selecționerul De la Fuente, Oyarzabal și Pedro Porro, după Spania - Bulgaria 4-0 Foto: Imago

Luis de la Fuente, 64 de ani, antrenorul Spaniei din 8 decembrie 2022, campion european în 2024, a comentat egalarea recordului „La Roja”:

29 de meciuri oficiale la rând fără înfrângere, ceea ce nu mai reușise decât Vicente del Bosque, în perioada 2010-2013.

Am egalat seria record a Spaniei, dar asta se datorează jucătorilor, nu mie Luis de la Fuente, selecționer Spania

După 4-0 cu Bulgaria, ibericul a continuat: „Această echipă, acest colectiv nu se satură niciodată să lupte pentru noi victorii, noi performanțe”.

Pe 15 noiembrie, cu Georgia la Tbilisi, De la Fuente va stabili foarte probabil recordul său: invincibil în 30 de partide. Trei zile mai târziu, la Sevilla în fața Turciei, poate duce cifra mai sus: 31.

36 de jocuri are Luis de la Fuente pe banca Spaniei: 28 de victorii, 6 egaluri, două înfrângeri

Nici ce zice Gattuso nu seamănă cu Lucescu: „Jucătorii au tot meritul”

Gennaro Gattuso, campion mondial ca jucător cu Italia în 2006, este selecționerul squadrei azzurra din 14 iunie 2025.

Are doar patru confruntări, toate câștigate, cu un golaveraj impresionant: 16-5.

Gattuso, mulțumindu-i căpitanului Donnarumma pentru paradele sale la 3-0 cu Israel Foto: Imago

După 3-0 cu Israel, a vorbit despre eficacitatea echipei lui.

Nu credeam că Italia va avea 16 goluri după patru meciuri cu mine. Jucătorii au tot meritul. Eu am foarte puțin merit Gennaro Gattuso, selecționer Italia

A completat: „Eu îmi voi asuma merit numai dacă ne atingem obiectivul, calificarea la Campionatul Mondial. Altfel, voi pleca să locuiesc undeva foarte departe de Italia”.

Muncim mult și dormim puțin, dar o facem pentru că te simți grozav când vin victoriile Gennaro Gattuso, selecționer Italia

