Csikszereda se întărește Mutare pentru salvarea de la retrogradare: au împrumutat un jucător de la campioana Ungariei

Csikszereda l-a împrumutat pe Norbert Kajan (20 de ani), fundașul lui Ferencvaros, campioana Ungariei.

Fundașul dreapta, crescut la Ferencvaros, a bifat patru meciuri pentru naționala U21 a Ungariei.

Csikszereda se întărește cu un jucător împrumutat de la Ferencvaros

Noua achiziție a celor de la Csikszereda a adunat deja opt meciuri în principala competiție internă din Ungaria.

Norbert Kajan a evoluat cel mai mult pentru Soroksar, în liga secundă a Ungariei, unde a adunat 44 de meciuri și a înscris de două ori.

„Un jucător al naționalei de tineret a Ungariei a sosit sub formă de împrumut de la Ferencvaros, în persoana lui Kajan Norbert”, a notat Csikszereda, pe rețelele de socializare.

Pentru poziția de titular, Kajan va trebui să concureze cu:

Raul Palmeș (29 de ani) - fundaș dreapta, care este cotat la 350.000 de euro

Janos Nagy (33 de ani) - fundaș dreapta, cotat la 50.000 de euro.

Lorand Paszka (29 de ani) - fundaș stânga, cotat la 250.000 de euro

Janos Ferenczi (34 de ani) - fundaș stânga, cotat la 250.000 de euro

Lorand Bencze (16 ani) - fundaș stânga, încă nu are cotă

200.000 de euro este cota de piață a lui Norbert Kajan, conform transfermarkt.com

Elevii lui Robert Ilyeș se află pe penultimul loc din Superliga, cu două puncte acumulate, după cele șapte meciuri jucate.

Pe deasupra, Csikszereda va avea un program dificil în următoarele cinci partide:

14 septembire: Csikszereda - FCSB

20 septembrie: Csikszereda - Metaloglobus

27 septembrie: UTA Arad - Csikszereda

4 octombrie: Csikszereda - U Cluj

16 octombrie: Csikszereda - CFR Cluj

