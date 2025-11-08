Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Zoltan Klink zâmbea fericit la prezentarea oficială pe site-ul FK Csikszereda (foto: FK Csikszereda)
Viorel Tudorache
Publicat: 08.11.2025, ora 11:07
Actualizat: 08.11.2025, ora 11:07
  • FK Csikszereda a fost reclamată la FIFA de Zoltan Klink, specialist maghiar în știința sportului, după ce a fost concediat la doar patru luni de la angajare.
  • Forul de la Zurich a analizat cazul, dar decizia finală a venit cu o surpriză pentru expertul maghiar.

În ultimii ani, Csikszereda s-a impus ca unul dintre cel mai bine organizate proiecte de formare din fotbalul românesc. Academia din Miercurea Ciuc este frecvent dată ca exemplu pentru infrastructură, strategie și accentul pus pe dezvoltarea tinerilor fotbaliști.

Csikszereda, proces la FIFA cu un expert în știința sportului

Totuși, în culisele acestei construcții metodologice a izbucnit, în 2024, un caz care a ajuns până la FIFA: angajarea și apoi concedierea, după doar patru luni, a lui Zoltan Akos Klink (57 de ani), renumit specialist maghiar în știința sportului, adus la Miercurea Ciuc pentru a coordona Departamentul de Științe și Metodologie Sportivă.

Fost fotbalist de primă ligă în Ungaria, la Ujpesti Dozsa și Vasas SC, Klink s-a reinventat ca expert în pregătire fizică și performanță sportivă, acumulând un CV impresionant.

Zoltan Klink a avut salariu de 3.000 de euro pe lună la Csikszereda

Pe 2 mai 2024, el a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2025 cu FK Csikszereda. Rolul său era, potrivit prezentării pe site-ul clubului din Harghita, să contribuie la îmbunătățirea pregătirii fizice a juniorilor din grupele academiei U15–U18.

Pentru această activitate, Zoltan Klink urma să fie plătit cu 3.000 de euro net pe lună, plus un bonus de semnare de 3.000 de euro.

Renumele său a crescut în special în Ungaria, între 2010 și 2012, perioadă în care s-a ocupat de pregătirea fizică a campionului mondial la box Zsolt Erdei.

Demitere controversată după 4 luni

După doar patru luni de la instalare, Klink a fost demis de Csikszereda, pe 26 septembrie 2024, conducerea invocând „comiterea a mai multor încălcări grave ale
obligațiilor”.

Specialistul a contestat decizia mai întâi la comisiile FRF, apoi la FIFA, acuzând că rezilierea contractului a fost abuzivă.

Specialistul solicită despăgubiri de 35.000 de euro

Acesta solicită despăgubiri în valoare aproximativ 35.000 de euro: 27.000 de euro și 38.220 de lei (circa 7.600 de euro), reprezentând compensații financiare, plus o dobândă anuală de 5% calculată din data rezilierii.

De asemenea, Klink a cerut aplicarea de sancțiuni sportive clubului harghitean.

Motivarea FIFA: „Nu era antrenor”

Maghiarul a avut însă o mare surpriză. După analiza cazului, FIFA și-a declinat competența de a judeca disputa. La fel procedase și FRF.

Motivul invocat de FIFA: Zoltan Klink a fost angajat ca specialist în știința sportului, axat pe fitness și pregătire fizică, iar funcția sa nu intră sub incidența regulamentelor FIFA privind antrenorii de fotbal.

Nu declar nimic despre cazul domnului Zoltan Klink. Motivele pentru care a fost demis rămân în interiorul clubului. Zoltan Dusinszki, directorul Academiei FK Csikszereda

Cum s-a apărat Zoltan Klink la FIFA: „Am licența UEFA A”

Zoltan Klink a susținut în fața FIFA că a fost angajat „ca antrenor în cadrul academiei de tineret a clubului, pentru a pregăti sportivii academiei în conformitate cu obiectivele de performanță stabilite de club, împreună cu ceilalți membri ai personalului tehnic”.

El a arătat că, potrivit legislației române, antrenorii care lucrează în academiile cluburilor profesioniste trebuie să dețină cel puțin licența UEFA B și să fie angajați în baza unui contract de muncă sau a unei convenții civile, prezentând și o diplomă „UEFA A” obținută în 2019.

Reacția FIFA

FIFA a respins însă argumentele sale. Forul internațional a subliniat că, potrivit noului cadru de reglementare introdus în 2021, un „antrenor” este o persoană angajată într-o ocupație specifică fotbalului, adică implicată în activități proprii acestui sport, care nu există în aceeași formă în alte discipline.

„Persoanele care desfășoară activități ce nu sunt specifice fotbalului, precum nutriționiștii, specialiștii în științe sportive, antrenorii de fitness și alte roluri similare, sunt excluse de sub jurisdicția FIFA”, se arată în motivarea deciziei.

Simplul fapt că deținea o licență de antrenor, se arată în motivarea FIFA, nu a fost considerat suficient pentru a demonstra că a fost angajat într-o funcție specifică fotbalului.

În mod normal, Zoltan Klink se mai poate adresa la TAS, dar și instanțelor civile.

Trebuie să depășim acea expresie nefericită pe care o folosesc adesea, că există sportivi și există fotbaliști. Mi-aș dori ca între cele două categorii să existe egalitate. Zoltan Klink, pentru site-ul Csikszereda

