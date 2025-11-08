- Petrolul joacă ACUM împotriva celor de la Oțelul, în etapa #16 din Liga 1.
- Dinamo și Rapid vor înfrunta astăzi Csikszereda, respectiv FC Argeș, iar Craiova și FCSB se vor duela duminică cu UTA Arad, respectiv Hermannstadt.
- Toate partidele pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Farul Constanța a câștigat meciul cu Botoșani, scor 2-0, în prima etapă a returului din Liga 1. Universitatea Cluj s-a impus cu 3-1 în fața lui Metaloglobus, pe teren propriu
Astăzi:
Petrolul - Oțelul, live
- Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Corb Ioan Alexandru și Filip Alexandru. Arbitru VAR: Coza Ionuț. Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian.
- Stadion: Ilie Oană (Ploiești)
Galerie foto (10 imagini)
Dinamo - Csikszereda, live de la 17:30
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena. Asistenți: Bîrdeș Romică și Țepușă Mihaela. Arbitru VAR: Marcu Claudiu. Arbitru AVAR: Flueran Viorel Nicușor
- Stadion: Arena Națională
Rapid - FC Argeș, live de la 20:30
- Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Mitruți Daniel și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Chivuelte Andrei Florin. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: Giulești (București)
Duminică
Slobozia - CFR Cluj, live de la 14:30
Universitatea Craiova - UTA Arad, live de la 17:30
Hermannstadt - FCSB, live de la 20:30
S-au jucat:
Farul Constanța - FC Botoșani 2-0
- A marcat: Vînă (min. 5), Larie (min. 45+1 pen.)
- Arbitru: Kovacs Istvan, A1: Marica Mihai Marius, A2: Tunyogi Ferencz, VAR: Flueran Viorel, AVAR: Antonie Andrei
- Stadion: „Academia Gheorghe Hagi”, Ovidiu
FOTO. Golul marcat de Ionuț Vînă
Galerie foto (19 imagini)
U Cluj - Metaloglobus 3-1
- Au marcat: Nistor (min. 10, 22), Bic (min. 38) / Fernandes (min. 47)
- Arbitru: Negară Răzvan, A1: Artene Ovidiu, A2: Iftode Florin, VAR: Călin Iulian, AVAR: Dumitrache Bogdan
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
VIDEO. Golul marcat de Ovidiu Bic
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Botoșani
|16
|32
|2.
|Rapid
|15
|32
|3.
|U Craiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Farul Constanța
|16
|25
|7.
|Oțelul Galați
|15
|22
|8.
|U Cluj
|16
|20
|9.
|FCSB
|15
|19
|10.
|UTA
|15
|19
|11.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|12.
|Petrolul
|15
|14
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|15
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|16
|7