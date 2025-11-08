 LIVE   Petrolul se duelează cu Oțelul, în etapa #16 din Liga 1 » Dinamo și Rapid evoluează tot astăzi +10 foto
FOTO Montaj GOLAZO.ro
LIVE Petrolul se duelează cu Oțelul, în etapa #16 din Liga 1 » Dinamo și Rapid evoluează tot astăzi

alt-text Ștefan Neda , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 14:30
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 14:55
  • Petrolul joacă ACUM împotriva celor de la Oțelul, în etapa #16 din Liga 1.
  • Dinamo și Rapid vor înfrunta astăzi Csikszereda, respectiv FC Argeș, iar Craiova și FCSB se vor duela duminică cu UTA Arad, respectiv Hermannstadt.
  • Toate partidele pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Farul Constanța a câștigat meciul cu Botoșani, scor 2-0, în prima etapă a returului din Liga 1. Universitatea Cluj s-a impus cu 3-1 în fața lui Metaloglobus, pe teren propriu

Astăzi:

Petrolul - Oțelul, live

  • Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Corb Ioan Alexandru și Filip Alexandru. Arbitru VAR: Coza Ionuț. Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian.
  • Stadion: Ilie Oană (Ploiești)

Galerie foto (10 imagini)

Petrolul - Oțelul (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Petrolul - Oțelul (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Petrolul - Oțelul (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Petrolul - Oțelul (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Petrolul - Oțelul (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - Csikszereda, live de la 17:30

  • Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena. Asistenți: Bîrdeș Romică și Țepușă Mihaela. Arbitru VAR: Marcu Claudiu. Arbitru AVAR: Flueran Viorel Nicușor
  • Stadion: Arena Națională

Rapid - FC Argeș, live de la 20:30

  • Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Mitruți Daniel și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Chivuelte Andrei Florin. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: Giulești (București)

Duminică

Slobozia - CFR Cluj, live de la 14:30

Universitatea Craiova - UTA Arad, live de la 17:30

Hermannstadt - FCSB, live de la 20:30

S-au jucat:

Farul Constanța - FC Botoșani 2-0

  • A marcat: Vînă (min. 5), Larie (min. 45+1 pen.)
  • Arbitru: Kovacs Istvan, A1: Marica Mihai Marius, A2: Tunyogi Ferencz, VAR: Flueran Viorel, AVAR: Antonie Andrei
  • Stadion: „Academia Gheorghe Hagi”, Ovidiu

FOTO. Golul marcat de Ionuț Vînă

Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1
Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1

Galerie foto (19 imagini)

Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1 Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1 Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1 Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1 Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1
U Cluj - Metaloglobus 3-1

  • Au marcat: Nistor (min. 10, 22), Bic (min. 38) / Fernandes (min. 47)
  • Arbitru: Negară Răzvan, A1: Artene Ovidiu, A2: Iftode Florin, VAR: Călin Iulian, AVAR: Dumitrache Bogdan 
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

VIDEO. Golul marcat de Ovidiu Bic

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1.Botoșani1632
2.Rapid1532
3.U Craiova1529
4.Dinamo1527
5.Argeș1527
6.Farul Constanța 1625
7.Oțelul Galați 1522
8.U Cluj1620
9.FCSB1519
10.UTA1519
11.Unirea Slobozia1518
12.Petrolul1514
13.CFR Cluj1513
14.Csikszereda1513
15.Hermannstadt1510
16.Metaloglobus167

Diverse
11:43
Europa League
11:02
11:02
rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 fc botosani fcsb etapa #16
Nationala
14:29
Superliga
14:36
Diverse
12:24
Superliga
11:07
Știri ultima oră
15:35
15:35
14:36
14:29
13:57
Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Adio, Sir Ienei

Antrenorul

Ienei, icoana noastră

Modelul danez

Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Nu jucară degeaba

Zbor deasupra unui cuib de cruci

Salah și Lucescu, două întâmplări

Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Ia mentoru', neamule!

Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Samurai Gâlcă

Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Să îi luăm de sus!?

Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Superliga
10:47
Superliga
09:57
Diverse
07.11
Media
07.11
fcsb 72 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
08.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
