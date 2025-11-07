Kopic, precaut înainte de Csikszereda Antrenorul lui Dinamo tratează serios meciul cu ciucanii: „Trebuie să fim pregătiți pentru tot”

Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat partida cu Csikszereda, primul meci al returului din sezonul regulat.

Dinamo - Csikszereda se joacă sâmbătă, de la 17:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo a încheiat turul sezonului regulat pe locul 4, la 5 puncte în spatele celor de la Rapid și Botoșani, echipele aflat pe primele două locuri, la egalitate de puncte, 32.

Dinamo - Csikszereda. Zeljko Kopic: „Trebuie să fim pregătiți pentru tot”

Deși atmosfera la Dinamo este un pozitivă după victoria cu CFR Cluj, 2-1, Kopic nu-și subestimează adversarul și le cere jucătorilor să rămână concentrați.

„Au fost cele 15 jocuri. Începem o altă parte a sezonului, cu respect pentru Csikszereda. Jocul echipei arată bine, avem o energie bună. E o atmosferă bună după meciul cu CFR.

Bineînțeles, în anumite momente puteam să gestionăm mai bine, dar, la sfârșitul acestor 15 etape, când tragem linie, prima impresie e că suntem bine, că avem o stabilitate, că ne îmbunătățim, dar încă avem multe lucruri pe care trebuie să le facem.

Am avut o săptămână bună la antrenamente. Suntem pregătiți, trebuie să mergem mâine în fața suporterilor noștri, să arătăm cel mai bun fotbal, să avem o energie bună și să luăm alte trei puncte.

Csikszereda nu a pierdut niciun meci timp de două luni, până la cel cu Farul, și au avut niște momente foarte bune, astfel că trebuie să fim pregătiți pentru tot.

Vom fi motivați și vom da totul pentru cele trei puncte, care sunt foarte importante pentru noi”, a spus Kopic la conferința de presă.

FOTO. Dinamo - CFR Cluj 2-1 , ultimul meci jucat de „câini”

Zeljko Kopic, despre jocul celor de la FCSB și Craiova în cupele europene

Tehnicianul croat a vorbit și despre evoluția echipelor românești, joi seară, în cupele europene.

„FCSB a avut ceva probleme pentru că a jucat în majoritatea timpului cu un om mai puțin, dar a jucat bine și chiar și așa a avut momente bune.

Craiova a fost mult, mult mai bună decât Rapid Viena și a reușit o mare performanță. A meritat cele trei puncte”, a transmis Kopic.

Întrebat și despre reacția lui Mirel Rădoi, care a văzut și cartonașul roșu, Kopic a răspuns:

„Asta a fost reacția lui, dar nu ăsta este cel mai important lucru. Cea mai importantă este performanța, care a fost foarte mare, iar ei ar trebui să fie mulțumiți și mândri de jocul făcut”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport