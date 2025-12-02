Prima plecare de la U Craiova Clubul din Bănie vrea să se despartă în iarnă de titularul din sezonul precedent

Atacantul Luis Paradela (28 de ani) ar urma să plece în această iarnă de la Universitatea Craiova.

Cubanezul sosise în Bănie în 2024, sub formă de împrumut, însă accidentările și forma fizică slabă l-au împiedicat să se impună.

Oficialii clubului ar fi decis să nu activeze opțiunea de transfer definitiv a jucătorului de la Deportivo Saprissa, conform prosport.ro.

Luis Paradela, prima plecare de la U Craiova în iarnă

Paradela s-a accidentat grav la finalul sezonului trecut, în meciul cu Gloria Buzău (2-0), când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate.

În vara acestui an, Universitatea Craiova și-a prelungit împrumutul pentru încă șase luni, pentru a avea timp să evalueze revenirea sa pe teren. Înțelegerea sa actuală expiră pe 31 decembrie.

Întoarcerea lui Paradela pe teren s-a produs mai târziu decât se anticipa, abia după nouă luni de la accidentare, iar prestațiile sale nu au fost convingătoare.

125 de minute a adunat Paradela în cele trei meciuri jucate pentru Universitatea Craiova în sezonul 2025-2026

Pentru a-l transfera definitiv pe fotbalistul cotat de transfermarkt.com la 650.000 de euro, echipa de pe „Ion Oblemenco” ar trebui să plătească 400.000 de euro către Deportivo Saprissa.

Totuși, există posibilitatea ca Paradela să fie introdus pe teren în meciul cu Petrolul, din Cupa României, programat joi, de la ora 21:00. O șansă în plus pentru cubanez.

În sezonul 2024-2025, Paradela a jucat 21 de meciuri, în care a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă

Înainte de a ajunge la Craiova, Paradela a evoluat pentru cluburi precum Deportivo Saprissa (Costa Rica), Santos de Guapiles (Costa Rica), Chalatenango (Salvador), Jocoro (Salvador), Reno (SUA)

