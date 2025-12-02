Măldărășanu pune condiții Câți bani ar cere tehnicianul ca să accepte rezilierea contractului cu Hermannstadt

Marius Măldărășanu (50 de ani) a transmis astăzi că oficialii lui Hermannstadt nu mai vor să continue colaborarea.

Tehncianul sibienilor ar pune condiții legate de contractul valabil până în 2027.

Măldărășanu a informat marți că este dispus să părăsească echipa doar cu salariul la zi, dacă asta este dorința conducerii, însă tehnicianul pare să-și fi schimbat planurile ulterior.

Marius Măldărășanu ar vrea salarii compensatorii pentru a pleca de la Hermannstadt

În luna mai a acesui an, Măldărășanu și-a prelungit înțelegerea cu clubul sibian, pentru un salariu de 15.000 de euro lunar.

Acum, antrenorul și-ar dori să primească în continuare o parte din salarii, drept compensație, măcar până la finalul sezonului, mai exact pe 5 luni de zile, potrivit digisport.ro.

În plus, Măldărășanu bănuiește că cei din conducerea lui Hermannstadt așteaptă să găsească un înlocuitor înainte de a oficializa rezilierea.

Parcursul lui Marius Măldărășanu la Hermannstadt

Antrenorul a preluat conducerea tehnică a echipei Hermannstadt pe 1 iulie 2021, când formația evolua în Liga 2, și a contribuit la promovarea acesteia în Superliga, terminând sezonul pe locul 2.

În sezonul 2022-2023, Hermannstadt s-a clasat pe locul 11 în play-out-ul Superligii, acumulând 31 de puncte.

În următorul sezon, 2023-2024, echipa a încheiat play-out-ul pe locul 3, cu 34 de puncte.

Sezonul 2024-2025 a adus cele mai bune performanțe sub conducerea lui Măldărășanu: Hermannstadt a terminat play-out-ul pe primul loc, cu 36 de puncte, și s-a calificat până în finala Cupei României, pierdută cu 2-3 în fața celor de la CFR Cluj.

