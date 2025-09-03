Csikszereda, sancționată  Gruparea din Miercurea Ciuc, amendată pentru consum de alcool pe stadion! Ce suspendare a primit Aly Abeid, după ce l-a pocnit pe Șut

În ședința de miercuri, 3 septembrie, a Comisiei de Disciplină au fost aplicate mai multe penalități asupra cluburilor din Liga 1.

Csikszereda a fost sancționată, ca urmare a unei sesizări făcute de Jandarmerie.

Printre deciziile Comisiei de Disciplină se regăsesc și suspendările lui Aly Abeid de la CFR Cluj și Janos Ferenczi, fundașul celor de la Csikszereda.

Comisia de Disciplină a decis ca Csikszereda să fie sancționată cu penalitate sportivă în valoare de 5.000 de lei.

Csikszereda, amendată ca urmare a sezizării făcute de Jandarmerie

Motivul pentru care formația din Miercurea Ciuc a fost sancționată este o sesizare făcută de către Jandarmerie, după ce un suporter ar fi consumat alcool pe stadion. Totul s-ar fi petrecut la partida cu Rapid, din etapa #3 a Ligii 1, meci în care giuleștenii s-au impus cu 2-0.

„GJM Tg. Mureș sesizare FK Csikszereda – Incidente - În temeiul art. 58 pct.1 lit. K din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancționează clubul FKCS cu penalitate sportiva de 5.000 lei”.

„Este un caz izolat. La meciul cu Rapid, un bărbat de la VIP, care nu știa regulile, a ieșit din lojă vreo 30 de secunde cu sticla de vin în mână. Începuse meciul.

Un suporter i-a spus că nu are voie cu sticla în stadion, trebuie să bea din pahar de plastic. Atunci, cei de la jandarmerie l-au filmat pe acel bărbat. Asta a fost tot”, au transmis cei de la Csikszereda, conform surselor GOLAZO.ro

Președintele clubului, Zoltan Szondy, nu a dorit să comenteze decizia.

Aly Abeid, suspendat două etape după ce l-a pălmuit pe Adrian Șut

Comisia de Disciplină s-a pronunțat și în cazul lui Aly Abeid. Acesta a primit o suspendare de două etape, alături de o penalitate sportivă de 5.000 de lei, ca urmare a palmei aplicate lui Adrian Șut, în minutul 90+4 al partidei dintre CFR Cluj și FCSB.

„FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB - Eliminare jucător ABEID Aly (CFR), Incidente - În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul ABEID Aly (CFR) cu suspendare pentru două meciuri și i se aplică o penalitate sportivă de 5.000 lei. Termen 10.09.2025.”

Janos Ferenczi, fundașul celor de la Csikszereda, va sta și el două etape, deși nu a primit cartonașul roșu în timpul meciului cu Universitatea Craiova.

Conform gsp.ro, fotbalistul maghiar a fost suspendat pentru „comportament jignitor la adresa oficialilor jocului”. Concret, la finalul partidei, acesta ar fi avut un limbaj neadecvat la adresa brigăzii de arbitri, în zona vestiarelor.

„FK Csikszereda M. Ciuc vs. Universitatea Craiova - Incidente jucător Janos Ferenczi (FKCS) - În temeiul art. 65. a din RD, se sancționează jucătorul Janos Ferenczi (FKCS) cu suspendare pentru două meciuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei”

