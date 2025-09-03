Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț

SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI. Campioana ACSH Gheorgheni a pierdut în fața finalistei Cupei României, Corona Brașov, scor 2-4.

Acest meci a deschis sezonul oficial 2025-2026 la hochei pe o arenă spectaculoasă, construită din banii unui privat.

Meciul a avut loc pe Remete Ice Arena, cel mai nou patinoar din țară, și a fost transmis în direct pe TVR Sport. Un bilet a costat 50 de lei.

Patinoarul din Remetea, deținut de omul de afaceri Attila Balszs, este una dintre cele mai moderne arene de hochei din România, cu o capacitate de 2.200 de locuri.

Este de trei ori mai mare decât Berceni Arena, deși a costat doar jumătate din valoarea acesteia!

Corona Brașov s-a impus în fața celor de la Ghoergheni, pe Remete Arena, în Supercupa României

Sezonul trecut, Supercupa a fost câștigată de ACSH Gheorgheni, care își va apăra trofeul chiar în noua lor „casă”, în meciul inaugural al sezonului 2025-2026.

Acum, Corona Brașov a reușit să se impună în fața celor de la Gheorgheni, scor 4-2.

Patinoarul, de trei ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț!

Patinoarul Ice Remetea Arena a fost inaugurat cu un meci amical al celor de la Gheorgheni în cadrul Cupei Rusty, , pierdut în fața naționalei U25 a Ungariei, scor 2-6.

Cele patru partide ale Cupei Rusty au atras aproximativ 4.000 de spectatori.

Acesta a fost finanțat de grupul de firme Bayer și construit de Bayer Geo Energy, ambele deținute de omul de afaceri Attila Balazs, conform economica.net.

Cu o capacitate de 2.200 de locuri, este mai mare decât Berceni Arena din București (800 de locuri) și Allianz–Țiriac Arena Otopeni (500 de locuri).

Costul patinoarului din Remetea a fost mai mic decât cel al Berceni Arena, fiind de 4 milioane de euro, conform profit.ro, în timp ce investiția pentru arena din București a ajuns la 10 milioane de euro.

Cine e omul de afaceri din Ungaria care a construit din propriii bani Remetea Ice Arena

Attila Balazs este un antreprenor din Remetea, județul Harghita, care în urmă cu 2 ani și-a construit propriul aeroport, la marginea comunei Remetea.

În 2021, el ocupa locul 57 în topul celor mai bogați unguri și este considerat apropiat de guvernul Ungariei și de premierul Viktor Orban, conform g4media.ro.

Grupul său, Bayer Construct, a realizat proiecte importante ca subcontractant în Ungaria, precum Arena Puskas, Stadionul MTK Budapesta și Campusul Ludovika.

În Remetea, Balazs a investit și într-o fabrică de lapte, o unitate de liofilizare a fructelor și un hotel, investiții care totalizează aproape 28 de milioane de euro.

