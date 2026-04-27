Mai scump decât în Champions League! Incredibil cât costă un bilet la meciul decisiv din Liga 3
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 16:08
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 16:49
  • CSL Ștefăneștii de Jos a pus în vânzare biletele pentru meciul pe care urmează să-l dispute cu CS Popești Leordeni în Seria 2 din Liga 3, etapa #5 a play-off-ului.
  • Inițial, fanii oaspeților trebuiau să plătească o sumă incredibilă pentru a putea asista la partida programată pe 1 mai, de la ora 18:00.

Cele două echipe din județul Ilfov au ca obiectiv promovarea în Liga 2, iar CSL Ștefăneștii de Jos, din postura de organizatoare a partidei, încearcă să-i pună bețe în roate rivalei.

150 de lei pentru un bilet la un meci din Liga 3

Într-o postare de pe pagina de Facebook a clubului, CSL Ștefănești anunță că biletele pentru această partidă vor fi emise exclusiv online, iar accesul va fi gratuit pentru suporterii echipei gazdă.

Lucrurile stau diferit când vine vorba de fanii celor de la CS Popești Leordeni. Aceștia trebuie să plătească 150 de lei pentru a-și putea susține favoriții la partida de pe stadionul „Dumitru Mătărău”.

La momentul redactării acestui articol erau disponibile doar 17 bilete de acest tip.

Comparativ, cele mai ieftine bilete puse la dispoziție fanilor la meciurile disputate de Liverpool pe Anfield în acest sezon al Ligii Campionilor au costat 9 lire sterline, adică aproximativ 53 de lei.

16:15 Biletele s-au ieftinit!

Nu mai costă 150 de lei! După doar câteva minute, prețul unui tichet a scăzut la 20 de lei. Clubul nu a făcut nicio precizare cu privire la această modificare.

Cine promovează în Liga 2

Prima clasată din fiecare serie de play-off (4 în total) promovează direct în Liga 2. Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, CS Popești Leordeni ocupă primul loc, cu 21 de puncte, în timp ce CSL Ștefănești se află pe locul 2, cu 19 puncte.

Liga 3, Seria 2, clasament play-off

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. Popești Leordeni11-521
2. Ștefăneștii de Jos5-519
3. Flacăra Moreni7-1216
4. Agricola Borcea14-615
5. Olimpic Zărnești10-1113
6. Înainte Modelu3-810
7. Dunărea Călărași5-89
8. Tricolorul Breaza5-58

În celelalte serii, prima poziție este ocupată de Cetatea Suceava (Seria 1), Râmnicu Vâlcea (3), respectiv Poli Timișoara (4).

Pe locul 2 se află Șoimii Gura Humorului (1), CSU Craiova (3), respectiv Sănătatea Cluj (4).

