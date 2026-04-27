„Îi vedeam parcursul altfel" Mesajul lui Dani Coman pentru Adrian Briciu, tânărul portar al Rapidului care a avut un debut de coșmar cu Dinamo
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 14:18
  • Adrian Briciu a avut un debut de coșmar în Dinamo - Rapid 3-1, intrând după accidentarea lui Aioani și greșind la primul gol al „câinilor”.
  • La doar 18 ani, portarul crescut de Dani Coman a fost aruncat direct în focul unui derby, iar fostul mare goalkeeper explică de ce eroarea nu trebuie să-i definească viitorul.

Debutul lui Adrian Briciu la seniori a fost unul pe care niciun portar nu și-l imaginează. La doar 18 ani, goalkeeper-ul Rapidului a intrat în derby-ul cu Dinamo încă din minutul 4, după accidentarea lui Marian Aioani, iar seara s-a transformat într-un test dur al maturității.

Portarul Adrian Briciu, crescut de Dani Coman, format la Pitești

În minutul 39, la un corner executat de Armstrong, mingea reluată cu capul de Milanov i-a scăpat din mâini lui Briciu, apoi printre picioare și a intrat în poartă pentru 1-0. O gafă care a cântărit greu într-un derby pierdut de Rapid cu 1-3.

Dar cine este, de fapt, Adrian Briciu, puștiul care a ajuns peste noapte în centrul atenției?

Adrian Briciu are 18 ani, măsoară 1,90 metri și este considerat unul dintre cei mai promițători portari din generația sa.

Briciu a început fotbalul la șase ani, la Academia Dani Coman din Pitești, acolo unde a fost remarcat și format sub ochii fostului mare portar al Rapidului și al naționalei.

Coman a ținut să amintească și rolul lui Vasile Stan, fostul portar legendar al lui FC Argeș, în formarea lui Briciu.

Briciu, adus de Rapid de la FC Argeș în 2024

În februarie 2024, Rapid l-a transferat de la FC Argeș U19, iar tânărul goalkeeper a fost cooptat rapid în circuitul primei echipe, devenind al treilea portar din lot.

Până la derby-ul cu Dinamo, bifase doar meciuri la juniori și câteva apariții în amicale.

Adrian Briciu a fost inclus pentru prima dată în lotul Rapidului la doar 16 ani, la meciul câștigat de giuleșteni cu 2-0 împotriva FCSB, disputat pe 19 mai 2024, în ultima etapă a play-off-ului.

La acel meci, Briciu a fost rezerva unui alt junior, Bogdan Ungureanu. Partida nu mai avea miză în clasament, întrucât FCSB își asigurase deja titlul și a evoluat cu o formulă alcătuită în mare parte din rezerve.

De ce a fost Briciu rezervă cu Dinamo: Dejan Iliev este accidentat

Contextul debutului lui Adrian Briciu a fost unul dificil. Tânărul portar a fost inclus pe foaia de joc ca rezerva lui Aioani în absența lui Dejan Iliev, indisponibil din cauza unei accidentări.

Intrarea sa pe teren a venit pe neașteptate, după accidentarea lui Marian Aioani.

Dani Coman: „ A fost o greșeală tehnică, lipsă de experiență”

La scurt timp după meci, Dani Coman, președinte la FC Argeș, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe fostul său elev.

„L-am sunat imediat după meci să-l încurajez. I-am transmis să aibă încredere în el, pentru că are calități. Sunt convins că va ajunge un portar foarte bun, iar eu nu mă înșel la portari.

Îl cunosc de când avea 7-8 ani. Să nu dezarmeze, pentru că asta e viața portarilor. Nu e nici prima și cu siguranță nici ultima greșeală. A fost o greșeală tehnică, lipsă de experiență. Este încă un copil”, a declarat Dani Coman pentru GOLAZO.ro.

Fostul internațional crede că emoțiile și contextul au cântărit decisiv la gafa comisă de Briciu.

„Normal că a avut emoții. Mai ales când nu ești pregătit să joci. Dacă știi cu o seară înainte că intri titular, altfel te pregătești mental”.

Dani Coman: „Eu îi vedeam parcursul altfel”

Dincolo de eroarea din derby, Dani Coman consideră că problema este traseul de dezvoltare al tânărului portar.

„Eu îi vedeam parcursul altfel. I-am spus de mai multe ori tatălui lui că băiatul trebuie să joace. Are nevoie de meciuri la seniori.

Dacă mai era jucătorul meu, îl dădeam acum doi ani în Liga 3, anul acesta juca în Liga 2, iar de la anul apăra fără probleme în Liga 1.

Ca portar, fără meciuri nu crești. Meciurile de juniori nu se compară cu fotbalul de seniori”.

Visul Premier League și idolul Alisson

În vara lui 2024, când a semnat primul contract de profesionist cu Rapid, Adrian Briciu vorbea cu entuziasm despre obiectivele sale.

„Am început fotbalul la șase ani, în Pitești, la Dani Coman. De când am venit la Rapid, antrenorul de portari Dumitru Hotoboc m-a ajutat mult să mă dezvolt.

Nu mi-am făcut așteptări despre debut. Mă gândesc doar cum să mă dezvolt, iar când antrenorul va considera că sunt pregătit voi da tot ce am mai bun.

Portarul meu favorit este Alisson Becker. Îmi place Liverpool și mi-aș dori să joc într-o zi în Premier League”, spunea Briciu pentru Rapid TV.

Se descrie simplu: „muncitor, ambițios, serios și dedicat 100%”.

VIDEO. Adrian Briciu, primul interviu în tricoul Rapidului

