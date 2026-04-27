„Rapid se apropie de comă”  Șumudică, dur la adresa lui Gâlcă: „Eu aveam o clauză infimă. Alții se fac de râs și stau să-și ia banii” +52 foto
„Rapid se apropie de comă” Șumudică, dur la adresa lui Gâlcă: „Eu aveam o clauză infimă. Alții se fac de râs și stau să-și ia banii”

27.04.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 15:47
  • Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre situația critică de la Rapid, care este pe cale să rateze toate obiectivele în acest sezon.

Giuleștenii au pierdut derby-ul de duminică cu Dinamo, scor 1-3, iar postul lui Costel Gâlcă este pus în pericol, șansele pentru calificarea într-o cupă europeană scăzând foarte mult.

Marius Șumudică: „Când vorbeşti de suflet, banii îi mai pui şi pe locul”

„În momentul în care am pierdut mi-am asumat plecând de la Rapid. Ştiţi care era impresia domnului Şucu când eu am semnat cu Rapid? Că sunt vânător de clauze. Ei… eronat.

Când vorbeşti de suflet, banii îi mai pui şi pe locul 2. Spre deosebire de alţi antrenori care stau până se fac de ruşine şi stau să îşi ia banii. Eu am avut o clauză infimă care nici nu m-a interesat. Când am semnat contractul cu Rapid, l-am semnat ca primarul.

Nici n-am ştiut ce e trecut în contract. Discutasem doar de salariu, de salariul staff-ului. Mi-au apărut o grămadă de clauze intermediare, de toate felurile. Nici nu m-am uitat pe clauze. M-am dus la domnul Şucu acasă, m-am uitat pe contract şi am semnat, atât de mult mi-am dorit să antrenez Rapidului. Nu m-a interesat.

Dacă la început eu nu credeam că Rapidul poate rata cupele europene, în momentul de faţă se bate la locul 5 din punctul meu de vedere. Rapid va avea două jocuri acasă extrem de grele: CFR Cluj şi Universitatea Craiova, în ultima etapă se poate disputa cu titlul pe masă. Are deplasare la U Cluj şi la Piteşti. Nu ştiu câte puncte mai poate acumula. La ce jucători a pierdut, cred că este destul de greu.

Dacă nu va prinde cupele europene, ieşind din Cupa României prematur, este o lovitură pentru patronat. Eu în momentul în care am simţit că am pierdut controlul, după semifinala de Cupă, am fost să îmi dau demisia şi nu mi-a fost acceptată.

Am fost la domnul Şucu şi i-am zis că plec, chiar dacă mai aveam şanse în campionat. Iar în momentul în care am pierdut acele şanse eu am plecat. Nu am mai stat.

Nu ştiu ce gândeşte domnul Gâlcă, ce contract are sau ce discuţii are cu conducerea clubului. Nu pot să spun dacă ar trebui să plece sau nu. Ei ştiu cel mai bine, dar la cum arată Rapidul acum, se apropie de comă”, a spus Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

Cum funcționează clauza din contractul lui Costel Gâlcă

Costel Gâlcă ar avea în contract o clauză de reziliere de 200.000 de euro, în oglindă.

Ce presupune acest lucru? Nu poate fi demis dacă mai are șanse matematice să îşi îndeplinească obiectivul, pentru că în acest caz Șucu ar trebui să-i plătească suma.

În același timp, în cazul în care Gâlcă nu va reuși să ducă Rapid pe un loc de cupă europeană la finalul sezonului, contractul se poate rezilia automat, susține sursa citată.

