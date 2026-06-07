Negocierile continuă Cât ar fi dispusă FCSB să ofere pentru mijlocașul din Liga 1 +9 foto
Anderson Ceara (dreapta)/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Negocierile continuă Cât ar fi dispusă FCSB să ofere pentru mijlocașul din Liga 1

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 19:58
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 21:56
  • FCSB ar fi reluat negocierile cu Csikszereda pentru transferul lui Anderson Ceara (27 de ani).
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„Nu, ne-am înțeles în privința lui Ceara. Pretențiile au fost prea mari”, declara Mihai Stoica la Prima Sport în urmă cu două zile.

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Cât ar fi dispusă FCSB să ofere pentru mijlocașul din Liga 1

Cu toate acestea, FCSB nu ar fi renunțat la transferul jucătorului brazilian, iar Gigi Becali ar urma să pună pe masă 500.000 de euro.

Csikszereda își dorește 600.000 de euro, iar negocierile urmează să fie reluate în zilele următoare, scrie gsp.ro.

Anderson Ceara/ Foto: sportpictures.eu Anderson Ceara/ Foto: sportpictures.eu
Anderson Ceara/ Foto: sportpictures.eu

Ceara a ajuns la Miercurea Ciuc liber de contract, în iarna lui 2024.

În stagiunea recent încheiată, fotbalistul crescut de Santos a evoluat în 40 de partide în toate competițiile. A marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive.

  • A mai evoluat de-a lungul carierei pentru CRB, Maringa și Santa Cruz.
650.000 de euro
este cota lui Ceara, potrivit transfermarkt.ro

FOTO. Golul reușit de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA Arad 2-0

Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport
Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport

Galerie foto (9 imagini)

Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport
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Marius Baciu: „Are probleme tactice în defensivă destul de mari”

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit și el despre Anderson Ceara și s-a declarat nemulțumit de faptul că jucătorul de 27 de ani nu se implică mai mult în faza defensivă.

„Anderson Ceara e un jucător interesant, un profil de jucător care ar putea să ne ajute. Am niște informații de acolo, jucător care cu o echipă bună în spate poate să iasă mult mai bine în față.

Am informații despre fiecare jucător care ne interesează. Am primit și referințe bune, și mai puțin bune despre Ceara. Are părți la care trebuie să fim atenți. E brazilian.

Are probleme tactice în defensivă destul de mari. Îi place mingea cam mult, e un fel de Eric”, a declarat Marius Baciu, la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport.

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