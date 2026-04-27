„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre deciziile luate după revenirea în Gruia și a explicat că una dintre măsurile prioritare a fost reorganizarea lotului.

CFR Cluj a câștigat duelul cu U Cluj, scor 1-0, și rămâne în lupta pentru titlu, după un început de sezon dificil.

Iuliu Mureșan, detalii despre curățenia făcută la CFR Cluj: „Erau ca niște molii”

„Feroviarii” s-au apropiat la doar două puncte de primele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu câte 39 de puncte. Oltenii au însă un meci mai puțin disputat.

Iuliu Mureșan a revenit la club în octombrie 2025 și a vorbit despre schimbările făcute în cadrul lotului.

„Când am venit, era o situație grea, iar locul era unul rușinos pentru CFR. Clubul nu era obișnuit cu așa ceva. Am reușit să rezolvăm repede primele probleme. Am reușit prin multă muncă și nu este un clișeu. Chiar s-a muncit, am luat niște decizii corecte.

Am curățat lotul de niște jucători care aveau niște contracte mari, nemeritate și care nu-și aduceau aportul. Erau ca niște molii care rodeau în vestiar unitatea echipei. Am reușit să ne despărțim de ei.

Am văzut că unii nu erau concentrați, vorbeau mai mult decât ar fi trebuit și am încercat să scăpăm de ei. Au rămas jucătorii de caracter”, a spus Mureșan, conform digisport.ro.

21,2 milioane de euro este valoarea actuală a lotului CFR Cluj, potrivit Transfermarkt. În sezonul 2024-2025, formația din Gruia era cotată la 39,45 milioane de euro.

De la revenirea lui Iuliu Mureșan, mai mulți jucători au plecat de la CFR Cluj:

Louis Munteanu

Lindon Emerllahu

Otto Hindrich

Marcus Coco

Kurt Zouma

Islam Slimani

Iacobo Cernigoi

Drilon Islami

Mateus Peloggia

Theo Yolou

Mohamed Badamosi

Anton Kresic

Alessandro Micai

Mihai Pînzariu

David Ciubăncan

Dintre aceștia, Louis Munteanu, Otto Hindrich și Lindon Emerllahu au fost vânduți pe sume importante, în timp ce ceilalți au plecat gratis.

Daniel Pancu își face planuri pentru viitorul CFR-ului : „Ca și cum va fi antrenorul nostru și din vară”

Iuliu Mureșan a vorbit și despre situația lui Daniel Pancu, antrenorul care mai are contract cu CFR până în vară. Oficialul ardelenilor spune că tehnicianul se gândește deja la viitorul echipei.

„Am avut o discuție cu Daniel Pancu, după meci. Mai erau Cristi Panin și Ricardo Cadu, care are deja doi jucători pe care îi vrea. Ne plac foarte mult. Pancu făcea planul, spunea că ne trebuie aia, aia. De ce avem nevoie. Așa vorbea, ca și cum va fi antrenorul nostru și din vară.

Chiar m-am bucurat, am sesizat, dar nu am zis nimic. Am sesizat că planul lui este să rămână, dar vom vedea. Suntem într-o relație foarte bună și ne respectăm reciproc. Colaborăm foarte bine.

O discuție finală va avea loc la finalul sezonului. Contractul se prelungește automat dacă ajungem în cupele europene. Dacă nu, discutăm”, a mai spus Mureșan.

La cum suntem azi, Pancu va fi antrenorul nostru prin clauza din contract. Pancu are nevoie de o echipă cu o mentalitate de campioană, așa cum suntem noi, iar noi avem nevoie de un antrenor precum Pancu. Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj

