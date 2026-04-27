„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 13:50
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 13:50
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre deciziile luate după revenirea în Gruia și a explicat că una dintre măsurile prioritare a fost reorganizarea lotului.

CFR Cluj a câștigat duelul cu U Cluj, scor 1-0, și rămâne în lupta pentru titlu, după un început de sezon dificil.

Pâine, miere și un record extraterestru Secretul din spatele celui mai nebun record din atletism
Pâine, miere și un record extraterestru Secretul din spatele celui mai nebun record din atletism
Pâine, miere și un record extraterestru Secretul din spatele celui mai nebun record din atletism

Iuliu Mureșan, detalii despre curățenia făcută la CFR Cluj: „Erau ca niște molii”

„Feroviarii” s-au apropiat la doar două puncte de primele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu câte 39 de puncte. Oltenii au însă un meci mai puțin disputat.

Iuliu Mureșan a revenit la club în octombrie 2025 și a vorbit despre schimbările făcute în cadrul lotului.

„Când am venit, era o situație grea, iar locul era unul rușinos pentru CFR. Clubul nu era obișnuit cu așa ceva. Am reușit să rezolvăm repede primele probleme. Am reușit prin multă muncă și nu este un clișeu. Chiar s-a muncit, am luat niște decizii corecte.

Am curățat lotul de niște jucători care aveau niște contracte mari, nemeritate și care nu-și aduceau aportul. Erau ca niște molii care rodeau în vestiar unitatea echipei. Am reușit să ne despărțim de ei.

Am văzut că unii nu erau concentrați, vorbeau mai mult decât ar fi trebuit și am încercat să scăpăm de ei. Au rămas jucătorii de caracter”, a spus Mureșan, conform digisport.ro.

21,2 milioane de euro
este valoarea actuală a lotului CFR Cluj, potrivit Transfermarkt. În sezonul 2024-2025, formația din Gruia era cotată la 39,45 milioane de euro.

De la revenirea lui Iuliu Mureșan, mai mulți jucători au plecat de la CFR Cluj:

  • Louis Munteanu
  • Lindon Emerllahu
  • Otto Hindrich
  • Marcus Coco
  • Kurt Zouma
  • Islam Slimani
  • Iacobo Cernigoi
  • Drilon Islami
  • Mateus Peloggia
  • Theo Yolou
  • Mohamed Badamosi
  • Anton Kresic
  • Alessandro Micai
  • Mihai Pînzariu
  • David Ciubăncan

Dintre aceștia, Louis Munteanu, Otto Hindrich și Lindon Emerllahu au fost vânduți pe sume importante, în timp ce ceilalți au plecat gratis.

Daniel Pancu își face planuri pentru viitorul CFR-ului: „Ca și cum va fi antrenorul nostru și din vară”

Iuliu Mureșan a vorbit și despre situația lui Daniel Pancu, antrenorul care mai are contract cu CFR până în vară. Oficialul ardelenilor spune că tehnicianul se gândește deja la viitorul echipei.

„Am avut o discuție cu Daniel Pancu, după meci. Mai erau Cristi Panin și Ricardo Cadu, care are deja doi jucători pe care îi vrea. Ne plac foarte mult. Pancu făcea planul, spunea că ne trebuie aia, aia. De ce avem nevoie. Așa vorbea, ca și cum va fi antrenorul nostru și din vară.

Chiar m-am bucurat, am sesizat, dar nu am zis nimic. Am sesizat că planul lui este să rămână, dar vom vedea. Suntem într-o relație foarte bună și ne respectăm reciproc. Colaborăm foarte bine.

O discuție finală va avea loc la finalul sezonului. Contractul se prelungește automat dacă ajungem în cupele europene. Dacă nu, discutăm”, a mai spus Mureșan.

La cum suntem azi, Pancu va fi antrenorul nostru prin clauza din contract. Pancu are nevoie de o echipă cu o mentalitate de campioană, așa cum suntem noi, iar noi avem nevoie de un antrenor precum Pancu. Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj

„E unul dintre cei mai buni!” Ilie Dumitrescu, uimit după Dinamo - Rapid » Pe cine a remarcat: „Aduce un plus extraordinar”
Superliga
11:41
„E unul dintre cei mai buni!” Ilie Dumitrescu, uimit după Dinamo - Rapid » Pe cine a remarcat: „Aduce un plus extraordinar”
Citește mai mult
„E unul dintre cei mai buni!” Ilie Dumitrescu, uimit după Dinamo - Rapid » Pe cine a remarcat: „Aduce un plus extraordinar”
Incidente la Dinamo - Rapid Scandal la pauza meciului. Agresorul s-a refugiat în galeria „câinilor”. Cum au reacționat ultrașii
Superliga
11:13
Incidente la Dinamo - Rapid Scandal la pauza meciului. Agresorul s-a refugiat în galeria „câinilor”. Cum au reacționat ultrașii
Citește mai mult
Incidente la Dinamo - Rapid Scandal la pauza meciului. Agresorul s-a refugiat în galeria „câinilor”. Cum au reacționat ultrașii

„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
Știrile zilei din sport
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
Superliga
27.04
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o dublă finalistă de Liga Campionilor
Citește mai mult
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Superliga
27.04
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Citește mai mult
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Superliga
27.04
Rămâne Tănase la FCSB? „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Citește mai mult
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
27.04
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:33
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș  » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
22:31
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume: „Toată lumea vorbește de asta”
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia  Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume : „Toată lumea vorbește de asta”
23:15
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
23:02
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: <strong> Cristian Geambașu</strong> Meritul <u> Bojanei</u>
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Top stiri
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Superliga
27.04
„I-a venit damful de Moet & Chandon” Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Citește mai mult
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Campionate
27.04
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Citește mai mult
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
27.04
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
B365
26.04
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
Citește mai mult
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul

