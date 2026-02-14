Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!

CSM București a obținut o victorie importantă în deplasare cu Ferencvaros, scor 35-30, în Liga Campionilor EHF.

Elevele Bojanei Popovic (46 de ani) au făcut un pas important spre calificarea în sferturile Ligii Campionilor.

Bucureștencele au intrat la pauză în avantaj, 17–15, apoi s-au desprins clar în repriza secundă și au dus scorul și la opt goluri diferență, însă gazdele au redus ecartul pe final.

Ferencvaros - CSM București 30-35 . „Tigroaicele” fac un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!

Ferencvaros a trimis mai multe șuturi, 53, față de cele 49 ale lui CSM, însă „tigroaicele” au fost mai eficiente, 71% dintre aruncări ajungând în poartă.

Pentru CSM, trei jucătoare au încheiat cu câte șase goluri marcate: Trine Ostergaard, Valeriia Maslova și Crina Pintea, iar Elizabeth Omoregie a contribuit la rândul ei cu 4 reușite.

De la gazde, cea mai eficientă jucătoare a fost Daria Dmitrieva, autoare a 9 goluri, urmată de trei handbaliste cu câte patru goluri fiecare: Mette Tranborg, Orlane Kanor și Petra Anna Simon.

În urma acestei victorii, CSM București a ajuns la 18 puncte și a urcat pe poziția secundă în grupa B, la egalitate cu Ferencvaros și la două lungimi în spatele liderului Brest.

CSM București e matematic calificată în play-off, însă speră să se claseze pe unul din primele două locuri care asigură prezența direct în sferturi.

Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor EHF

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Brest Bretagne 13 20 2 CSM București 13 18 3 Ferencvaros 13 18 4 Odense 12 17 5 Ikast Handbold 12 16 6 Ljubljana 12 5 7 Podravka 12 5 8 Sola 13 1

Pentru CSM București urmează duelul cu Rapid, pe 18 februarie, în Liga Florilor, iar pe 21 februarie campioana României o va înfrunta Ikast Handbold, în ultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor.

