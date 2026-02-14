Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!

- CSM București a obținut o victorie importantă în deplasare cu Ferencvaros, scor 35-30, în Liga Campionilor EHF.
- Elevele Bojanei Popovic (46 de ani) au făcut un pas important spre calificarea în sferturile Ligii Campionilor.
Bucureștencele au intrat la pauză în avantaj, 17–15, apoi s-au desprins clar în repriza secundă și au dus scorul și la opt goluri diferență, însă gazdele au redus ecartul pe final.
Ferencvaros - CSM București 30-35. „Tigroaicele” fac un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Ferencvaros a trimis mai multe șuturi, 53, față de cele 49 ale lui CSM, însă „tigroaicele” au fost mai eficiente, 71% dintre aruncări ajungând în poartă.
Pentru CSM, trei jucătoare au încheiat cu câte șase goluri marcate: Trine Ostergaard, Valeriia Maslova și Crina Pintea, iar Elizabeth Omoregie a contribuit la rândul ei cu 4 reușite.
De la gazde, cea mai eficientă jucătoare a fost Daria Dmitrieva, autoare a 9 goluri, urmată de trei handbaliste cu câte patru goluri fiecare: Mette Tranborg, Orlane Kanor și Petra Anna Simon.
În urma acestei victorii, CSM București a ajuns la 18 puncte și a urcat pe poziția secundă în grupa B, la egalitate cu Ferencvaros și la două lungimi în spatele liderului Brest.
CSM București e matematic calificată în play-off, însă speră să se claseze pe unul din primele două locuri care asigură prezența direct în sferturi.
Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor EHF
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Brest Bretagne
|13
|20
|2
|CSM București
|13
|18
|3
|Ferencvaros
|13
|18
|4
|Odense
|12
|17
|5
|Ikast Handbold
|12
|16
|6
|Ljubljana
|12
|5
|7
|Podravka
|12
|5
|8
|Sola
|13
|1
Pentru CSM București urmează duelul cu Rapid, pe 18 februarie, în Liga Florilor, iar pe 21 februarie campioana României o va înfrunta Ikast Handbold, în ultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor.