Transfer surpriză Vedeta din Liga 1 pleacă la o campioană din Europa, calificată în primăvara Conference League
Valentin Costache foto: Sport Pictures
Transfer surpriză Vedeta din Liga 1 pleacă la o campioană din Europa, calificată în primăvara Conference League

alt-text Ștefan Neda
14.02.2026, ora 18:29
Actualizat: 14.02.2026, ora 19:46
  • Valentin Costache (27 de ani) se va despărți de UTA Arad în această iarnă.
  • Mijlocașul cu 4 titluri în Liga 1 a bătut palma cu Noah, campioana Armeniei.

Costache a fost unul dintre jucătorii de bază din lotul pregătit de Adrian Mihalcea, iar plecarea sa ar putea reprezenta un mare minus în a doua jumătate de sezon, mai ales dacă arădenii vor reuși să prindă play-off-ul.

Valentin Costache a bătut palma cu Noah

Fostul jucător de la Dinamo și CFR Cluj a primit mai multe oferte în această perioadă, iar în cele din urmă a ajuns la un acord cu campioana Armeniei.

Costache va încasa un salariu de 30.000 de euro pe lună la FC Noah, în timp ce UTA Arad va primi 200.000 de euro pentru transferul jucătorului, scrie gsp.ro.

Suma va reprezenta un ajutor important pentru club, după ce la începutul sezonului a intrat în procedura de concordat preventiv, în încercarea de a evita insolvența.

Noah este formația pe care Universitatea Craiova a întâlnit-o în faza principală din Conference League, partidă încheiată scor 1-1. Armenii s-au calificat în primăvara europeană, unde o vor întâlni pe Alkmaar în „șaisprezecimi”.

Valentin Costache a ajuns la Arad în vara lui 2024, liber de contract, de la Apollon Limassol.

10 goluri
și 4 pase decisive a reușit Costache pentru UTA Arad în acest sezon, în 29 de apariții, în toate competițiile

„Am avut ceva oferte, eu le-am refuzat pe unele din ele. Dacă e să mai apară ceva... Au fost oferte şi din China, dar nu mai sunt de actualitate. Am mai refuzat o ofertă acum patru zile”, a transmis recent Costache, potrivit primasport.ro.

Costache are în palmares 4 titluri de campion și două Supercupe ale României, toate cucerite în perioada în care evolua pentru CFR Cluj, între 2018 și 2022.

