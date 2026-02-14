Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a învins-o pe St. Eloi Lupopo, scor 1-0, în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor Africii.

Echipa tehnicianului român a avut un parcurs excelent și s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc al Grupei C.

Al-Hilal a încheiat faza grupelor cu o singură înfrângere, după un parcurs solid în fața unor adversari cu nume în fotbalul african, precum Mamelodi Sundowns, finalistă în sezonul trecut al competiției, MC Alger și St. Eloi Lupopo.

Al-Hilal Omdurman - St Eloi Lupopo 1-0 . Reghecampf, în sferturile Ligii Campionilor

Succesul decisiv a venit în ultima etapă a fazei grupelor, grație golului marcat de Ebuela în minutul 26.

Meciul a fost greu pentru echipa din RD Congo, după ce fundașul Junior Mendy a fost eliminat în minutul 44, pentru al doilea galben.

Și jucătorul lui Reghecampf, Salaheldin Adil, a fost eliminat, dar abia în minutul 75.

După această victorie, Al-Hilal Omdurman și-a asigurat primul loc în grupă, cu 11 puncte, fiind urmată de Mamelodi, care a încheiat cu 9 puncte.

Echipa lui Reghecampf va avea un mare avantaj în sferturi, urmând să întâlnească una dintre echipele clasate pe locul 2 și să dispute manșa retur pe teren propriu. Și-ar putea întâlni fosta echipă, Esperance Tunis.

Al Hilal poate întâlni una dintre cele 3 echipe de pe locul 2 din celelalte 3 grupe: Berkane (Maroc) sau Power Dynamos (Zambia), Al Ahly (Egipt) sau FAR Rabat (Maroc) și Esperance Tunis (Tunisia) sau Petro (Angola).

Clasamentul în Grupa C a Ligii Campionilor Africii

Loc Echipa Meciuri Golaveraj Puncte 1 Al-Hilal Omdurman 6 9:7 11 2 Mamelodi 6 9:6 9 3 MC Alger 6 5:6 7 4 St Eloi Lupopo 6 4:8 5

Rezultatele obținute de echipa lui Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii

21 noiembrie 2025 : Al-Hilal Omdurman - MC Alger 2-1

: Al-Hilal Omdurman - MC Alger 2-1 30 noiembrie 2025 : St Eloi Lupopo - Al-Hilal Omdurman 1-1

: St Eloi Lupopo - Al-Hilal Omdurman 1-1 23 ianuarie 2026 : Mamelodi - Al-Hilal Omdurman 2-2

: Mamelodi - Al-Hilal Omdurman 2-2 30 ianuarie 2026 : Al-Hilal Omdurman - Mamelodi 2-1

: Al-Hilal Omdurman - Mamelodi 2-1 6 februarie 2026 : MC Alger - Al-Hilal Omdurman 2-1

: MC Alger - Al-Hilal Omdurman 2-1 14 februarie 2025: Al-Hilal Omdurman - St Eloi Lupopo 1-0

