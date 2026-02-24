Vin banii de la EHF Ce sume vor încasa cele trei reprezentante ale României din Liga Campionilor » Dinamo, peste CSM București
CSM București, Gloria Bistrița și Dinamo, cele trei reprezentante ale României în Liga Campionilor, vor fi recompensate de Federația Europeană (EHF)/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Handbal

Vin banii de la EHF Ce sume vor încasa cele trei reprezentante ale României din Liga Campionilor » Dinamo, peste CSM București

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 15:18
  • CSM București, Gloria Bistrița și Dinamo, cele trei reprezentante ale României în Liga Campionilor, vor fi recompensate de Federația Europeană (EHF).

În ceea ce privește competiția la feminin, EHF oferă premii de 5000 de euro pentru fiecare meci jucat și 1500 euro pentru fiecare punct câștigat. La masculin, suma este dublă, informează gsp.ro.

„Fair Play în viață” VIDEO. FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor » Bîrligea și cățelul său, în prim-plan
Citește și
„Fair Play în viață” VIDEO. FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor » Bîrligea și cățelul său, în prim-plan
Citește mai mult
„Fair Play în viață” VIDEO. FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor » Bîrligea și cățelul său, în prim-plan

CSM București va primi cei mai mulți bani la feminin

Calificată în sferturile de finală ale competiției, CSM București are de primit peste 100.000 de euro de la EHF, după cum urmează:

  • 70.000 euro pentru cele 14 meciuri jucate
  • 30.000 euro pentru cele 20 de puncte acumulate
  • 10.000 de euro pentru calificarea în sferturi
  • 10-15.000 euro pentru costurile celor 7 meciuri jucate în deplasare

În sferturi, CSM București se va duela cu învingătoarea play-off-ului dintre Podravka și Team Esbjerg.

Partidele se vor disputa pe 18/19 aprilie și 25/26 aprilie.
În sezonul precedent, CSM București a fost învinsă în sferturi chiar de Esbjerg, scor general 52-55.

Ce sumă va încasa Gloria Bistrița

Aflată la al doilea sezon în Liga Campionilor, Gloria Bistrița a terminat pe locul 4 în Grupa A și se va duela pentru calificarea în sferturile de finală cu Ikas, locul 5 în Grupa B. Partidele vor avea loc în perioada 21-29 martie.

Pentru parcusul său de până în acest moment, echipa antrenată de Carlos Viver (52 de ani) se va alege și ea cu o sumă ce se apropie de 100.000 de euro:

  • 24.000 euro pentru locul 4 și cele 16 puncte obținute
  • 70.000 euro pentru cele 14 meciuri jucate

Bistrița își poate mări recompensa după „dubla” cu Ikast. Gloria are asigurată suma de 10.000 de euro, câte 5.000 pentru fiecare meci. La victorie va primi 3.000 de euro, iar la egal 1.500.

Dinamo a câștigat mai mult decât CSM București

Dinamo este ultima în grupa A, cu doar 2 puncte obținute după 11 partide.

Cu toate acestea, „dulăii” se vor alege cu o sumă mai mare decât CSM București.

Motivul? Premiile sunt semnificativ mai mari în competiția de handbal masculin.

Pentru parcursul său, Dinamo va primi 150.000 de euro, suma fiind împărțită astfel:

  • 140.000 euro pentru cele 14 meciuri jucate (mai are de disputat 3)
  • 10.000 euro pentru victoria cu Nantes
300.000 euro
va primi câștigătoarea trofeului Ligii Campionilor, atât la feminin, cât și la masculin

Citește și

„Fair Play în viață” VIDEO. FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor » Bîrligea și cățelul său, în prim-plan
Nationala
14:22
„Fair Play în viață” VIDEO. FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor » Bîrligea și cățelul său, în prim-plan
Citește mai mult
„Fair Play în viață” VIDEO. FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor » Bîrligea și cățelul său, în prim-plan
„Ne antrenăm pe unde putem” Au obținut locul 5 la JO de iarnă, dar nu au unde să se pregătească. Mihai Tentea: „Alții au mecanici, noi construim bobul”
Jocurile Olimpice
13:53
„Ne antrenăm pe unde putem” Au obținut locul 5 la JO de iarnă, dar nu au unde să se pregătească. Mihai Tentea: „Alții au mecanici, noi construim bobul”
Citește mai mult
„Ne antrenăm pe unde putem” Au obținut locul 5 la JO de iarnă, dar nu au unde să se pregătească. Mihai Tentea: „Alții au mecanici, noi construim bobul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Liga Campionilor gloria bistrita dinamo EHF csm bucuresti
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share