Vin banii de la EHF Ce sume vor încasa cele trei reprezentante ale României din Liga Campionilor » Dinamo, peste CSM București

CSM București, Gloria Bistrița și Dinamo, cele trei reprezentante ale României în Liga Campionilor, vor fi recompensate de Federația Europeană (EHF).

În ceea ce privește competiția la feminin, EHF oferă premii de 5000 de euro pentru fiecare meci jucat și 1500 euro pentru fiecare punct câștigat. La masculin, suma este dublă, informează gsp.ro.

CSM București va primi cei mai mulți bani la feminin

Calificată în sferturile de finală ale competiției, CSM București are de primit peste 100.000 de euro de la EHF, după cum urmează:

70.000 euro pentru cele 14 meciuri jucate

30.000 euro pentru cele 20 de puncte acumulate

10.000 de euro pentru calificarea în sferturi

10-15.000 euro pentru costurile celor 7 meciuri jucate în deplasare

În sferturi, CSM București se va duela cu învingătoarea play-off-ului dintre Podravka și Team Esbjerg.

Partidele se vor disputa pe 18/19 aprilie și 25/26 aprilie.

În sezonul precedent, CSM București a fost învinsă în sferturi chiar de Esbjerg, scor general 52-55.

Ce sumă va încasa Gloria Bistrița

Aflată la al doilea sezon în Liga Campionilor, Gloria Bistrița a terminat pe locul 4 în Grupa A și se va duela pentru calificarea în sferturile de finală cu Ikas, locul 5 în Grupa B. Partidele vor avea loc în perioada 21-29 martie.

Pentru parcusul său de până în acest moment, echipa antrenată de Carlos Viver (52 de ani) se va alege și ea cu o sumă ce se apropie de 100.000 de euro:

24.000 euro pentru locul 4 și cele 16 puncte obținute

70.000 euro pentru cele 14 meciuri jucate

Bistrița își poate mări recompensa după „dubla” cu Ikast. Gloria are asigurată suma de 10.000 de euro, câte 5.000 pentru fiecare meci. La victorie va primi 3.000 de euro, iar la egal 1.500.

Dinamo a câștigat mai mult decât CSM București

Dinamo este ultima în grupa A, cu doar 2 puncte obținute după 11 partide.

Cu toate acestea, „dulăii” se vor alege cu o sumă mai mare decât CSM București.

Motivul? Premiile sunt semnificativ mai mari în competiția de handbal masculin.

Pentru parcursul său, Dinamo va primi 150.000 de euro, suma fiind împărțită astfel:

140.000 euro pentru cele 14 meciuri jucate (mai are de disputat 3)

10.000 euro pentru victoria cu Nantes

300.000 euro va primi câștigătoarea trofeului Ligii Campionilor, atât la feminin, cât și la masculin

