CSM București, ce performanță! „Tigroaicele”,  direct în sferturile Ligii Campionilor! A opta victorie consecutivă
CSM București (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Handbal

CSM București, ce performanță! „Tigroaicele”, direct în sferturile Ligii Campionilor! A opta victorie consecutivă

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 20:32
alt-text Actualizat: 21.02.2026, ora 20:54
  • CSM București a obținut calificarea directă în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.
  • Campioana României a învins echipa Ikast Handbold (Danemarca), scor 33-24, și a terminat pe locul 2 în Grupa B.

„Tigroaicele” au avut parte de un start dezastruos de sezon în EHF Champions League. CSM avea doar două victorii după primele șase etape, iar antrenorul Adrian Vasile a fost demis.

Iulia Curea a asigurat interimatul, a câștigat cele două meciuri cu Sola, iar sosirea Bojanei Popovic pe banca tehnică a readus echipa în elita handbalului european, obținând alte 6 victorii la rând.

CSM București - Ikast Handbold 33-24. „Tigroaicele”, în sferturile Ligii Campionilor

După un start echilibrat de meci, în care Ikast a condus cu 2-0 și 3-2, CSM a forțat și a intrat cu un avantaj de 8 goluri la pauză (15-7). Diferența s-a mărit până la final, iar „tigroaicele” s-au impus cu 33-24.

Pentru CSM București au marcat Maslova (8 goluri), Omoregie (5), Hansen (4), Friis, Jensen Ostergaard, Brnovic, Pintea (câte 3), Smits, Jaukovic (câte 2) și Szoke (1). Gabriela Moreschi a apărat 13 din 37 de șuturi.

Tot sâmbătă, Ferencvaros s-a impus pe terenul lui Odense, scor 30-28.

În urma acestui rezultat, formația maghiară a terminat la egalitate de puncte cu CSM, însă gruparea bucureșteană a câștigat ambele meciuri directe, astfel că se clasează pe locul 2 și merge direct în sferturi!

Brest a învins pe Krim cu 37-25 și a câștigat grupa, iar Odense a terminat pe locul 3, cu 19 puncte.

  • În sferturi, CSM București se va duela cu învingătoarea play-off-ului dintre Podravka și Team Esbjerg. Partidele se vor disputa pe 18/19 aprilie și 25/26 aprilie.
  • În sezonul precedent, CSM București a fost învinsă în sferturi chiar de Esbjerg, scor general 52-55.

Clasamentul final al Grupei B:

Loc/EchipăPuncte
1. Brest Bretagne22
2. CSM București20
3. Ferencvaros20
4. Odense19
5. Ikast Handbold16
6. Podravka7
7. Krim Ljubljana5
8. Sola3
  • Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală
  • Locurile 3-6 vor juca în play-off-ul pentru sferturi.

Rezultatele înregistrate de CSM București în Grupa B:

  • 27-28 și 33-24 cu Ikast Handbold
  • 31-28 și 35-30 cu Ferencvaros
  • 31-34 și 40-34 cu Brest Bretagne
  • 34-24 și 33-28 cu Podravka
  • 27-31 și 26-20 cu Krim Ljubljana
  • 30-36 și 33-24 cu Odense
  • 38-30 și 34-31 cu Sola.

Indiferent de rezultatul meciului cu Storhamar, Gloria Bistrița va termina pe locul 4 în grupa A, iar în play-off-ul pentru sferturi se va duela cu Ikast Handbold, locul 5 în grupa celor de la CSM.

Partidele vor avea loc pe 21/22 martie și 28/29 martie, iar învingătoarea va juca în sferturi cu Brest.

liga campionilor handbal feminin csm bucuresti EHF Champions League ikast handbold
