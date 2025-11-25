CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor

CSM București l-a dat afară pe Adi Vasile (43 de ani), dar nici până în prezent nu a anunțat numele înlocuitorului. Se poartă negocieri cu Bojana Popovic (46 de ani)

În schimb, campioana României pierde două piese de bază pentru sezonul următor: centrul Elizabeth Omoregie (28 de ani) și portarul Gabriela Moreschi (31 de ani).

CSM București, campioana României la handbal feminin, traversează momente extrem de complicate. A rămas fără antrenor principal în urmă cu câteva săptămâni, când Adi Vasile a fost demis.

În plus, a fost îndepărtată și Cristina Vărzaru din conducere, iar până cum nu s-a reușit aducerea unui alt tehnician.

CSM București se dezintegrează! Două jucătoare importante pleacă de la echipă

Nici parcursul din Champions League nu e unul de calitate. Înfrângeri multe, puncte puține și șanse mici de a prinde primele două locuri, care asigură accesul direct în sferturi, cu perspective de a se accesa Final Four.

Ca și cum aceste probleme n-ar fi fost suficiente, CSM a început să piardă și jucătoare pentru sezonul următor. Două dintre cele mai valoroase componente au semnat cu alte cluburi și nu vor mai fi la clubul bucureștean și în 2026-2027.

După ce Elizabeth Omoregie s-a înțeles cu Ferencvaros Budapesta și va părăsi CSM după nu mai puțin de 8 ani, va pleca și portarul Gabriela Moreschi.

Brazilianca de 31 de ani venise la CSM în vara lui 2024, după ce jucase finala Champions League cu Bietigheim. Ea a fost convinsă de Metz, campioana Franței din ultimii 4 ani.

În lotul actual, în afara lui Moreschi, ca portari, mai sunt: suedeza Eriksson și românca Daciana Hosu.

3,5 milioane de euro e bugetul aproximativ pe care CSM București îl are pentru echipa de handbal feminin, în vreme ce tot Clubul Sportiv București, cu toate secțiile, cheltuie anual în jur de 13 milioane de euro

CSM București e pe doar pe locul 5 în grupa de Champions League, sub Brest, Odense, Ferencvaros și Ikast.

În schimb, în campionatul intern, CSM e lider după 9 etape, având două puncte mai mult decât Gloria Bistrița.

Clubul Primăriei București are în Liga Florilor 9 meciuri, 9 victorii.

Ultima dată când CSM București a participat la un Final Four de Champions League a fost în sezonul 2017-2018.

Vine și Neagu cu Bojana?

CSM negociază de câteva săptămâni cu Bojana Popovic, o fostă imensă handbalistă. În vârstă de 46 de ani, Bojana a câștigat de nu mai puțin de 6 ori Champions League, cu 3 echipe.

În 2020 a debutat în meseria de antrenor, la Buducnost Podgorica, după care a devenit selecționerul Muntenegrului.

La Campionatul Mondial care va începe mâine, Popovic va fi secundul lui Helle Thomsen, fosta antrenoare de la CSM București.

Sunt șanse ca în cazul în care Bojana va da curs ofertei de la CSM, în conducerea clubului să vină și Cristina Neagu.

1 e numărul jucătoarelor de la CSM București în lotul de 18 componente al naționalei României, cu care antrenorul Ovidiu Mihăilă va participa la Campionatul Mondial din Germania și Danemarca: e vorba despre extrema dreaptă Mihaela Mihai

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport