CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor
Handbal

CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 15:41
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 16:17
  • CSM București l-a dat afară pe Adi Vasile (43 de ani), dar nici până în prezent nu a anunțat numele înlocuitorului. Se poartă negocieri cu Bojana Popovic (46 de ani)
  • În schimb, campioana României pierde două piese de bază pentru sezonul următor: centrul Elizabeth Omoregie (28 de ani) și portarul Gabriela Moreschi (31 de ani).

CSM București, campioana României la handbal feminin, traversează momente extrem de complicate. A rămas fără antrenor principal în urmă cu câteva săptămâni, când Adi Vasile a fost demis.

În plus, a fost îndepărtată și Cristina Vărzaru din conducere, iar până cum nu s-a reușit aducerea unui alt tehnician.

FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile
Citește și
FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile

CSM București se dezintegrează! Două jucătoare importante pleacă de la echipă

Nici parcursul din Champions League nu e unul de calitate. Înfrângeri multe, puncte puține și șanse mici de a prinde primele două locuri, care asigură accesul direct în sferturi, cu perspective de a se accesa Final Four.

Ca și cum aceste probleme n-ar fi fost suficiente, CSM a început să piardă și jucătoare pentru sezonul următor. Două dintre cele mai valoroase componente au semnat cu alte cluburi și nu vor mai fi la clubul bucureștean și în 2026-2027.

După ce Elizabeth Omoregie s-a înțeles cu Ferencvaros Budapesta și va părăsi CSM după nu mai puțin de 8 ani, va pleca și portarul Gabriela Moreschi.

Brazilianca de 31 de ani venise la CSM în vara lui 2024, după ce jucase finala Champions League cu Bietigheim. Ea a fost convinsă de Metz, campioana Franței din ultimii 4 ani.

În lotul actual, în afara lui Moreschi, ca portari, mai sunt: suedeza Eriksson și românca Daciana Hosu.

3,5 milioane de euro
e bugetul aproximativ pe care CSM București îl are pentru echipa de handbal feminin, în vreme ce tot Clubul Sportiv București, cu toate secțiile, cheltuie anual în jur de 13 milioane de euro

CSM București e pe doar pe locul 5 în grupa de Champions League, sub Brest, Odense, Ferencvaros și Ikast.

În schimb, în campionatul intern, CSM e lider după 9 etape, având două puncte mai mult decât Gloria Bistrița.

Clubul Primăriei București are în Liga Florilor 9 meciuri, 9 victorii.

Ultima dată când CSM București a participat la un Final Four de Champions League a fost în sezonul 2017-2018.

Vine și Neagu cu Bojana?

CSM negociază de câteva săptămâni cu Bojana Popovic, o fostă imensă handbalistă. În vârstă de 46 de ani, Bojana a câștigat de nu mai puțin de 6 ori Champions League, cu 3 echipe.

În 2020 a debutat în meseria de antrenor, la Buducnost Podgorica, după care a devenit selecționerul Muntenegrului.

La Campionatul Mondial care va începe mâine, Popovic va fi secundul lui Helle Thomsen, fosta antrenoare de la CSM București.

Sunt șanse ca în cazul în care Bojana va da curs ofertei de la CSM, în conducerea clubului să vină și Cristina Neagu.

1
e numărul jucătoarelor de la CSM București în lotul de 18 componente al naționalei României, cu care antrenorul Ovidiu Mihăilă va participa la Campionatul Mondial din Germania și Danemarca: e vorba despre extrema dreaptă Mihaela Mihai

Citește și

Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate
Campionatul Mondial
14:49
Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate
Citește mai mult
Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate
FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1
Superliga
13:38
FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1
Citește mai mult
FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
csm bucuresti bojana popovic Elizabeth Omoregie Gabriela Moreschi
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
11:35
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Înot
11:00
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Citește mai mult
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Liga Campionilor
11:19
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Citește mai mult
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:44
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
13:16
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului.  Tragere la sorți ca la tenis
14:10
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
13:21
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Top stiri din sport
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
25.11
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Campionatul Mondial
25.11
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Citește mai mult
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Handbal
09:00
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Citește mai mult
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
25.11
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Citește mai mult
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share