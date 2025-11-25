FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1

FCSB ar fi aproape de a încheia transferul fundașului central Andre Duarte (28 de ani), recent plecat de la Ujpest, Ungaria.

Roș-albaștrii l-au mai dorit în trecut pe Duarte, în perioada în care apărătorul evolua la FCU Craiova, în sezonul 2022-2023.

Andre Duarte, aproape de un transfer la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a explicat că echipa vizează aducerea unui fundaș central „de valoare”.

„Sunt convins că vom puncta în «mercato» și vom alinia un 11 mai puternic anul viitor, pentru că acum nu putem.

O să aducem un fundaș central sută la sută de valoare, cred”, a declarat oficialul FCSB-ului la Prima Sport.

Fundașul valoros la care făcea referire Mihai Stoica este fi Andre Duarte, conform fanatik.ro.

Portughezul, care are 1,95 metri înățime, a strâns 45 de meciuri pentru FC U Craiova în sezonul 2022-2023.

Un milion de euro este cota de piață a fotbalistului lusitan, conform transfermarkt.com

Roș-albaștrii sunt nevoiți să se bazeze în centrul apărării pe Siyabonga Ngezana, pe Daniel Graovac și pe Andrei Dăncuș. Joyskim Dawa și Mihai Popescu, care au fost jucători de bază în sezoanele anterioare, sunt accidentați.

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Fundașul Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

Andre Duarte s-a despărțit de Ujpest în urma unor probleme cu clubul

Pe 22 noiembrie, Duarte și-a anunțat oficial plecarea de la Ujpest printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. Vreau să le mulțumesc colegilor mei și staff-ului pentru toate momentele pe care le-am împărtășit și le-am trăit împreună.

Îmi iau cu mine prietenii, lecțiile învățate și mândria de a fi reprezentat acest club! Eu și familia mea am fost foarte fericiți aici, am întâlnit oameni speciali și am creat legături care vor rămâne cu noi pentru totdeauna.

Totuși, s-au întâmplat și lucruri care nu au fost bune, iar niciun jucător profesionist nu ar trebui să treacă prin ele. Din acest motiv, ultimele 20 de zile petrecute la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din întreaga mea carieră.

Totuși, acesta nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit sau la care am visat. Am încercat tot ce am putut să opresc acest lucru, chiar și după ce cineva de la club mi-a luat poziția pe care o câștigasem prin munca mea.

Din păcate, nimeni altcineva nu m-a ajutat atunci când am încercat să împiedic acest lucru. Astfel, am fost nevoit să plec, dar o fac cu capul sus și 100% sigur că am dat întotdeauna tot ce am avut mai bun, atât pe teren, cât și în afara lui.

În final, le mulțumesc fanilor noștri, continuați să susțineți echipa și clubul pentru a ajunge acolo unde merită să fie”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

