Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate
Merih Demiral, căpitanul Turciei la 2-2 cu Spania, la Sevilla Foto: Imago
Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 14:49
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 14:49
  • Merih Demiral, 27 de ani, căpitanul Turciei înaintea barajului cu România, nu și-a mai găsit după meciul cu Spania ceasul și inelele ce valorau 150.000 de euro.
  • S-a declanșat ancheta, dar nimeni nu i-ar fi furat bijuteriile.
  • Alta ar fi fost cauza dispariției bijuteriilor din vestiar.  

Pe 26 martie 2026, Turcia va juca pe teren propriu în fața României, meci în manșă unică, în semifinalele barajului pentru Mondial.

Învingătoarea va înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, în deplasare, pentru biletul de CM. 

Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia

Pe 18 noiembrie 2025, selecționata Semilunii a disputat ultimul meci înaintea play-off-ului. 2-2 la Sevilla cu Spania, la sfârșitul preliminariilor.

61 de selecții,
6 goluri și 3 assisturi are Merih Demiral la naționala Turciei

Anchetă după dispariția din vestiar a bijuteriilor lui Demiral

Merih Demiral, 27 de ani, unul dintre cei patru jucători din lotul actual al lui Vincenzo Montella promovați la națională de Mircea Lucescu (2017-2019), a fost căpitanul roș-albilor pe „La Cartuja”.

Dar odată încheiată partida, situația s-a tensionat, cauza nefiind legată de fotbal.

Internaționalul turc nu și-a mai găsit bijuteriile. Ceasul de 90.000 de euro și cele două inele în valoare de 60.000 dispăruseră din vestiar.

A fost chemată poliția, el a făcut plângere și s-a declanșat ancheta înainte să părăsească Sevilla și Spania împreună cu coechipierii săi. Autoritățile iberice urmau să cerceteze furtul.

13 milioane de euro
este cota actuală a lui Merih Demiral, conform Transfermarkt

Au găsit și ceasul, și inelele. Un coleg a vrut să facă o glumă?

Ulterior, toate bijuteriile lui Demiral au fost descoperite, dar investigația a continuat. Până la un punct, pentru că jurnaliștii turci dezvăluie că altceva ar fi stat în spatele dispariției ceasului și inelelor jucătorului.

Potrivit cotidianului Hurriyet, nimeni nu i-ar fi furat bijuteriile apărătorului lui Al-Ahli Saudi.

Cineva i le-a luat, însă nu cu scopul să i le fure. Totul ar fi fost o uluitoare farsă pusă la cale în interiorul echipei.

Un coleg i le-a ascuns, a vrut să fie o glumă, numai că acea glumă s-a transformat în altceva. Implicând poliția și procuratura.

Scandal la naționala Turciei Căpitanul contra Spaniei s-a plâns că i s-au furat bijuteriile în timpul jocului. Ce a găsit poliția!
Campionatul Mondial
16:49
Scandal la naționala Turciei Căpitanul contra Spaniei s-a plâns că i s-au furat bijuteriile în timpul jocului. Ce a găsit poliția!
Scandal la naționala Turciei Căpitanul contra Spaniei s-a plâns că i s-au furat bijuteriile în timpul jocului. Ce a găsit poliția!
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!

turcia Echipa Nationala romania cm 2026 baraj Merih Demiral
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
11:35
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Înot
11:00
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
„Patru prostuți"  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!"
Liga Campionilor
11:19
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
13:44
„Du-te-n p.... mă-tii!" Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat"
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
13:16
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului.  Tragere la sorți ca la tenis
14:10
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
13:21
„Să protejăm sporturile feminine!" Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce urmează cu „Legea Novak" Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat"
Superliga
25.11
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Campionatul Mondial
25.11
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor"
Handbal
09:00
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
25.11
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
