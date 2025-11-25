Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate

Merih Demiral, 27 de ani, căpitanul Turciei înaintea barajului cu România, nu și-a mai găsit după meciul cu Spania ceasul și inelele ce valorau 150.000 de euro.

S-a declanșat ancheta, dar nimeni nu i-ar fi furat bijuteriile.

Alta ar fi fost cauza dispariției bijuteriilor din vestiar.

Pe 26 martie 2026, Turcia va juca pe teren propriu în fața României, meci în manșă unică, în semifinalele barajului pentru Mondial.

Învingătoarea va înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, în deplasare, pentru biletul de CM.

Pe 18 noiembrie 2025, selecționata Semilunii a disputat ultimul meci înaintea play-off-ului. 2-2 la Sevilla cu Spania, la sfârșitul preliminariilor.

61 de selecții, 6 goluri și 3 assisturi are Merih Demiral la naționala Turciei

Anchetă după dispariția din vestiar a bijuteriilor lui Demiral

Merih Demiral, 27 de ani, unul dintre cei patru jucători din lotul actual al lui Vincenzo Montella promovați la națională de Mircea Lucescu (2017-2019), a fost căpitanul roș-albilor pe „La Cartuja”.

Dar odată încheiată partida, situația s-a tensionat, cauza nefiind legată de fotbal.

Internaționalul turc nu și-a mai găsit bijuteriile. Ceasul de 90.000 de euro și cele două inele în valoare de 60.000 dispăruseră din vestiar.

A fost chemată poliția, el a făcut plângere și s-a declanșat ancheta înainte să părăsească Sevilla și Spania împreună cu coechipierii săi. Autoritățile iberice urmau să cerceteze furtul.

13 milioane de euro este cota actuală a lui Merih Demiral, conform Transfermarkt

Au găsit și ceasul, și inelele. Un coleg a vrut să facă o glumă?

Ulterior, toate bijuteriile lui Demiral au fost descoperite, dar investigația a continuat. Până la un punct, pentru că jurnaliștii turci dezvăluie că altceva ar fi stat în spatele dispariției ceasului și inelelor jucătorului.

Potrivit cotidianului Hurriyet, nimeni nu i-ar fi furat bijuteriile apărătorului lui Al-Ahli Saudi.

Cineva i le-a luat, însă nu cu scopul să i le fure. Totul ar fi fost o uluitoare farsă pusă la cale în interiorul echipei.

Un coleg i le-a ascuns, a vrut să fie o glumă, numai că acea glumă s-a transformat în altceva. Implicând poliția și procuratura.

