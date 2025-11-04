Cutremur la CSM București! Antrenorul Adi Vasile a fost demis după eșecul #4 din Liga Campionilor » Un alt nume mare pleacă alături de el

Adrian Vasile (43 de ani) s-a despărțit de CSM București la puțin peste două luni de la startul sezonului.

Acesta a fost numit în funcția de antrenor principal în luna iunie, iar acum va pleca alături de team-managerul Cristina Vărzaru.

La două zile după ce fanii i-au cerut demisia în Sala Dinamo, după eșecul cu Odense, 30-36, Adi Vasile a părăsit din nou CSM București, unde se afla la al treilea mandat.

Adrian Vasile a fost demis de la CSM București

Decizia a fost comunicată marți de către clubul bucureștean. Echipa va fi pregătită de secundul Iulia Curea până la numirea unui nou tehnician.

„CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile.

Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.

De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru. Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii”, a scris CSM București, pe site-ul oficial.

La finalul etapei #6 din EHF Champions League, CSM București se află pe locul 6, cu doar 4 puncte adunate în șase meciuri (două victorii și patru înfrângeri).

Rezultatele înregistrate de CSM București în grupele Ligii Campionilor:

7 septembrie: Ikast Handbold - CSM București 28-27

28-27 14 septembrie: CSM București - Ferencvaros 31-28

- Ferencvaros 31-28 27 septembrie: Brest - CSM București 34-31

34-31 5 octombrie: CSM București - Podravka 34-24

- Podravka 34-24 25 octombrie: Krim Ljubljana - CSM București 31-27

31-27 2 noiembrie: CSM București - Odense 30-26

Clasamentul în Grupa B din Liga Campionilor:

Nr. Echipa Meciuri Puncte 1. Brest Bretagne 6 12 2. Odense 6 9 3. Ferencvaros 6 8 4. Ikast Handbold 6 6 5. Podravka 6 5 6. CSM București 6 4 7. Krim Ljubljana 6 4 8. Sola 6 0

