FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 13:58
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 13:58
  • FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Feyenoord din Europa League, programată pe 11 decembrie, de la ora 22:00.
  • Până atunci, campioana va înfrunta Steaua Roșie Belgrad, joi, tot de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB nu traversează cea mai bună formă nici în campionatul intern, nici în cupele europene, însă o victorie joi la Belgrad ar putea readuce campioana României în cursa pentru un loc în primăvara europeană.

FCSB - Feyenoord. Campioana a pus în vânzare biletele

Partida cu formația olandeză este una dintre cele mai așteptate de către suporteri în acest sezon de Europa League.

În prezent, FCSB are doar 3 puncte după primele 4 etape, fiind pe locul 31 în clasamentul din faza principală a competiției.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Feyenoord Rotterdam, din UEFA Europa League (joi, 11 decembrie, 22:00 - Arena Națională) sunt disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

  • PELUZA - INEL 3 - 40 LEI
  • PELUZA - INEL 2 - 50 LEI
  • PELUZA - INEL 1 - 60 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI
  • TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI
  • TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI
  • VIP 3 - 200 LEI
  • VIP 2 - 300 LEI
  • VIP 1 - 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe pagina de Facebook a clubului.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland11-312
2. Freiburg8-310
3. Ferencvaros8-410
4. Celta Vigo9-49
5. Braga8-49
6. Aston Villa6-29
7. Lyon5-29
8. Plzen6-28
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Betis6-28
10. PAOK9-67
11. Brann5-27
12. Dinamo Zagreb7-67
13. Genk5-47
14. FC Porto4-47
15. Fenerbahce4-47
16. Panathinaikos7-66
17. FC Basel6-56
18. AS Roma5-46
19. Lille6-66
20. Stuttgart6-66
21. Eagles4-56
22. Young Boys6-106
23. Nottingham Forest6-55
24. Bologna3-35
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Sturm Graz3-54
26. Steaua Roșie3-54
27. Celtic4-74
28. Salzburg4-63
29. Feyenoord3-63
30. Ludogorets5-93
31. FCSB3-73
32. Utrecht1-51
33. Malmo2-71
34. Maccabi Tel-Aviv1-81
35. Nice4-90
36. Rangers1-80

