CTP, furios S-a enervat când a auzit de scandalul provocat de Trump la Mondial: „A mânjit ca un mistreț tot ce e omenesc pe această planetă”

Cristian Tudor Popescu, editorialistul GOLAZO.ro, a comentat decizia FIFA de a anula suspendarea lui Folarin Balogun la presiunile președintelui Donald Trump (80 de ani).

Atacantul Statelor Unite era indisponibil pentru meciul din optimi cu Belgia, după ce fusese eliminat la victoria cu Bosnia, scor 2-0.

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Decizia forului internațional de a ceda la presiunile lui Trump și de a anula sancțiunea lui Balogun a generat o mulțime de reacții, atât oficiale, cât și ale fanilor pe rețelele de socializare.

CTP s-a enervat când a auzit de scandalul provocat de Trump la Mondial: „A mânjit ca un mistreț tot ce e omenesc pe această planetă”

Cristian Tudor Popescu, editorialistul GOLAZO.ro, a reacționat dur la adresa președintelui Statelor Unite.

„S-au mai făcut anulări de cartonașe galbene și FIFA chiar are o posibilitate în regulament prin care poate să facă așa ceva, s-a făcut și în cazul lui Cristiano Ronaldo, dacă îmi aduc bine aminte.

Acolo a fost la intervenția Federației Portugheze, nu a președintelui Portugaliei. Ce face Donald J. Trump este să mânjească, ca un mistreț, tot ce este normal, civilizat și omenesc pe această planetă. Ăsta este, de fapt, obiectivul lui, se simte bine.

El este un violator, vrea să violeze de la legile internaționale ala păcii și ale războiului până, iată, la regulile fotbalului. O astfel de intervenție nu poate decât să aducă daune morale foarte grave mentalității sportive, eticii sportive, nu numai fotbalului”, a spus CTP, conform gsp.ro.

Mesajul lui Trump este următorul: «Nu există reguli, există ce vreau eu și o fac pentru că pot, pentru că am suficientă putere ca s-o fac». Asta este ce-i învață Trump pe tinerii sportivi, pe toți cei care sunt implicați în fenomenul sportiv, fie direct, fie administrativ pe plan mondial. Dar trebuie să punem la un loc toate lucrurile acestea. Cristian Tudor Popescu

CTP a explicat și care a fost obiectivul lui Trump atunci când a intervenit pentru a favoriza naționala Statelor Unite:

„El a făcut asta în mod deliberat acum, a avut un prilej pentru a demonstra americanilor că pune umărul pentru America. Lipsea din peisaj! El nu poate dacă nu creează un fake-news - sau un fu*k news, fiindcă acesta e un fu*k news. Altfel, suferă!

După cum l-a caracterizat șefa lui de cabinet, spunând că are o mentalitate de alcoolic, deși nu bea. E dependent! Trebuie să facă neapărat ceva vâlvă în legătură cu el. Iată că a găsit acest prilej”.

Credeți că între acești doi interlopi, între Trump și Infantino, poate să existe prietenie? Termenul potrivit vi-l spun eu: cârdășie! Este o cârdășie între acești doi interlopi, niște escroci care încearcă să tragă foloase în toate felurile și să facă bani. Cât mai mulți Cristian Tudor Popescu

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