CTP, furios S-a enervat când a auzit de scandalul provocat de Trump la Mondial: „A mânjit ca un mistreț tot ce e omenesc pe această planetă”
Fotomontaj GOLAZO.ro (Facebook / IMAGO)
Campionatul Mondial

CTP, furios S-a enervat când a auzit de scandalul provocat de Trump la Mondial: „A mânjit ca un mistreț tot ce e omenesc pe această planetă”

alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 16:35
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 17:26
  • Cristian Tudor Popescu, editorialistul GOLAZO.ro, a comentat decizia FIFA de a anula suspendarea lui Folarin Balogun la presiunile președintelui Donald Trump (80 de ani).
  • Atacantul Statelor Unite era indisponibil pentru meciul din optimi cu Belgia, după ce fusese eliminat la victoria cu Bosnia, scor 2-0.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Decizia forului internațional de a ceda la presiunile lui Trump și de a anula sancțiunea lui Balogun a generat o mulțime de reacții, atât oficiale, cât și ale fanilor pe rețelele de socializare.

CTP s-a enervat când a auzit de scandalul provocat de Trump la Mondial: „A mânjit ca un mistreț tot ce e omenesc pe această planetă”

Cristian Tudor Popescu, editorialistul GOLAZO.ro, a reacționat dur la adresa președintelui Statelor Unite.

„S-au mai făcut anulări de cartonașe galbene și FIFA chiar are o posibilitate în regulament prin care poate să facă așa ceva, s-a făcut și în cazul lui Cristiano Ronaldo, dacă îmi aduc bine aminte.

Acolo a fost la intervenția Federației Portugheze, nu a președintelui Portugaliei. Ce face Donald J. Trump este să mânjească, ca un mistreț, tot ce este normal, civilizat și omenesc pe această planetă. Ăsta este, de fapt, obiectivul lui, se simte bine.

El este un violator, vrea să violeze de la legile internaționale ala păcii și ale războiului până, iată, la regulile fotbalului. O astfel de intervenție nu poate decât să aducă daune morale foarte grave mentalității sportive, eticii sportive, nu numai fotbalului”, a spus CTP, conform gsp.ro.

Mesajul lui Trump este următorul: «Nu există reguli, există ce vreau eu și o fac pentru că pot, pentru că am suficientă putere ca s-o fac». Asta este ce-i învață Trump pe tinerii sportivi, pe toți cei care sunt implicați în fenomenul sportiv, fie direct, fie administrativ pe plan mondial. Dar trebuie să punem la un loc toate lucrurile acestea. Cristian Tudor Popescu

CTP a explicat și care a fost obiectivul lui Trump atunci când a intervenit pentru a favoriza naționala Statelor Unite:

„El a făcut asta în mod deliberat acum, a avut un prilej pentru a demonstra americanilor că pune umărul pentru America. Lipsea din peisaj! El nu poate dacă nu creează un fake-news - sau un fu*k news, fiindcă acesta e un fu*k news. Altfel, suferă!

După cum l-a caracterizat șefa lui de cabinet, spunând că are o mentalitate de alcoolic, deși nu bea. E dependent! Trebuie să facă neapărat ceva vâlvă în legătură cu el. Iată că a găsit acest prilej”.

Credeți că între acești doi interlopi, între Trump și Infantino, poate să existe prietenie? Termenul potrivit vi-l spun eu: cârdășie! Este o cârdășie între acești doi interlopi, niște escroci care încearcă să tragă foloase în toate felurile și să facă bani. Cât mai mulți Cristian Tudor Popescu

Citește și

Columbia, în alertă Jucătorii acuză simptome de boală înainte de meciul cu Elveția. James Rodriguez: „Mulți dintre noi suntem afectați”
Campionatul Mondial
13:38
Columbia, în alertă Jucătorii acuză simptome de boală înainte de meciul cu Elveția. James Rodriguez: „Mulți dintre noi suntem afectați”
Citește mai mult
Columbia, în alertă Jucătorii acuză simptome de boală înainte de meciul cu Elveția. James Rodriguez: „Mulți dintre noi suntem afectați”
Încă două demisii Aproape un sfert din selecționerii de la CM 2026 au rămas fără job! Cine a mai intrat pe listă
Campionatul Mondial
12:10
Încă două demisii Aproape un sfert din selecționerii de la CM 2026 au rămas fără job! Cine a mai intrat pe listă
Citește mai mult
Încă două demisii Aproape un sfert din selecționerii de la CM 2026 au rămas fără job! Cine a mai intrat pe listă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
FIFA SUA suspendare belgia donald trump cristian tudor popescu Folarin Balogun
Știrile zilei din sport
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Citește mai mult
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Superliga
07.07
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Citește mai mult
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Campionatul Mondial
07.07
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Citește mai mult
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Campionatul Mondial
07.07
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și ce avertisment lansează
Citește mai mult
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:23
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
 „Au vrut să rămână Messi”  Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei:  „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
23:37
„O nebunie” Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
„O nebunie”  Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
22:03
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
22:36
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Top stiri
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care i-a pus mari probleme la Mondial
Citește mai mult
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Campionatul Mondial
07.07
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Citește mai mult
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Tenis
07.07
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Citește mai mult
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
B365
07.07
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
Citește mai mult
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 13 rapid 13 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share