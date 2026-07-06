Încă două demisii Aproape un sfert din selecționerii de la CM 2026 au rămas fără job! Cine a mai intrat pe listă

- Carlos Queiroz (73 de ani) a demisionat de la naționala Ghanei după eliminarea suferită în „șaisprezecimi” în fața Columbiei, scor 0-1.
- Exemplul său a fost urmat de Javier Aguirre (67 de ani), care și-a anunțat plecarea după eșecul cu Anglia, scor 2-3.
- Africanii sunt cea de-a noua echipă până în acest moment care rămâne fără tehnician la acest turneu final.
Ajuns pe banca Ghanei cu doar două luni înainte de startul Mondialului, Carlos Queiroz a luat decizia de a demisiona după ce naționala s-a oprit doar în „șaisprezecimi”.
Încă o demisie! Aproape un sfert din selecționerii de la CM 2026 au rămas fără job
Antrenorul portughez a făcut anunțul printr-o postare pe rețelele de socializare în care a avut un mesaj pentru șefii Federației:
„Viitorul Stelelor Negre nu va fi construit pe teren. Succesul trebuie să înceapă în afara lui prin crearea celui mai bun mediu de pregătire, protejare și dezvoltare a talentului extraordinar al Ghanei”.
Queiroz a bifat în America de Nord cel de-al cincilea Mondial consecutiv ca antrenor. A debutat în 2010, cu Portugalia, apoi a fost prezent în 2014, 2018 și 2022 cu naționala Iranului, iar acum a mers alături de Ghana.
L-a egalat astfel pe Bora Milutinovic, care a avut 5 prezențe cu 5 echipe diferite. Este depășit doar de Carlos Alberto Parreira, brazilianul care a condus 5 echipe la 6 turnee finale: Kuweit (1982), Emiratele Arabe Unite (1990), Brazilia (1994, 2006), Arabia Saudită (1998) și Africa de Sud (2010).
Și Mexic a rămas fără antrenor
După înfrângerea dramatică suferită de mexicani, Javier Aguirre a anunțat că își dă demisia.
Mai mult, acesta a anunțat și numele celui pe care l-ar vedea în locul său, „secundul” Rafael Marquez.
„Îi doresc lui Rafa tot binele în viitor. E mai mult decât capabil să conducă această echipă și sunt convins că va face o treabă mai bună decât mine.
Mi-aș fi dorit să-mi iau rămas cu o victorie, pentru că e dureros. Am încercat totul, am dat tot ce puteam, iar jucătorii trebuie să iasă din vestiar cu capul sus.
Nu ar fi trebuit să se întâmple asta azi. N-am profitat de oportunitatea istorică de a juca în fața propriilor fani. Vă mulțumesc tuturor!”, a încheiat Aguirre.
Zece echipe au rămas fără antrenor
Aproape un sfert dintre selecționerii prezenți la turneul final au părăsit banca naționalei. Numărul plecărilor a ajuns la 10 după ce Queiroz și Aguirre și-au dat demisia.
Primul a fost Sabri Lamouchi, dat afară de Tunisia după chiar primul meci din faza grupelor, 1-5 cu Suedia.
Apoi au demisionat:
- Miroslav Koubek (Cehia) - eliminare în grupe
- Hong Myung-bo (Coreea de Sud) - eliminare în grupe
- Steve Clarke (Scoția) - eliminare în grupe
- Marcelo Bielsa (Uruguay) - eliminare în grupe
- Sebastian Beccacece (Ecuador) - eliminare în „șaisprezecimi”
- Ronald Koeman (Olanda) - eliminare în „șaisprezecimi”
- Julian Nagelsmann (Germania) - eliminare în „șaisprezecimi”