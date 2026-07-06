Columbia, în alertă Jucătorii acuză simptome de boală înainte de meciul cu Elveția. James Rodriguez: „Mulți dintre noi suntem afectați”

Naționala Columbiei se confruntă cu o problemă chiar în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026.

Un virus s-a răspândit în cantonamentul sud-americanilor, iar mai mulți jucători au acuzat simptome de boală, potrivit declarațiilor făcute de căpitanul James Rodriguez și confirmate parțial de selecționerul Nestor Lorenzo.

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Situația a ieșit la iveală după victoria cu 1-0 în fața Ghanei, rezultat care a asigurat calificarea Columbiei în optimile de finală.

Deși echipa și-a îndeplinit obiectivul, oficialii au explicat că fotbaliștii nu a fost în cea mai bună formă fizică.

Columbia, în alertă

„Există un virus în interiorul lotului care este foarte dur. Mulți dintre noi suntem afectați”, a declarat James Rodríguez după meci, citat de publicația AS.

Și selecționerul Nestor Lorenzo a admis înaintea partidei că o parte dintre fotbaliști nu erau la capacitate maximă din cauza unor probleme de sănătate, fără a oferi însă detalii despre natura afecțiunii.

Presa elvețiană și cea columbiană au vorbit despre o posibilă gripă care s-ar fi răspândit în lot, însă această informație nu a fost confirmată oficial de stafful medical al naționalei.

Pe lângă virusul care afectează vestiarul, Columbia a pierdut și un jucător important. Atacantul Jhon Cordoba a suferit o ruptură musculară la aductorul stâng și nu va mai putea evolua la actuala ediție a Cupei Mondiale, scrie as.com.

Elveția - Columbia se joacă marți de la 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și pe AntenaPlay.

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