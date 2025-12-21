Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”

Real Madrid - Sevilla 2-0. Vinicius Junior (25 de ani) are probleme tot mai mari în acest sezon, în tricoul „galacticilor”.

Atitudinea lui nepotrivită din mai multe partide l-au adus pe brazilian într-un punct de cotitură, fiind huiduit acum chiar și de fanii propriei echipe.

Vinicius a avut multe episoade în care a intrat în conflict cu adversari, arbitri sau chiar cu fani ai rivalilor, însă lucrurile par să fi scăpat de sub control în acest sezon, după ce brazilianul are neînțelegeri inclusiv cu tehnicianul Xabi Alonso.

Real Madrid - Sevilla 2-0 . Vinicius a fost huiduit de propriii suporteri, pe „Bernabeu”!

„Los blancos” s-au impus sâmbătă în ultima partidă disputată pe „Santiago Bernabeu”, însă pentru Vinicius nu a fost un motiv de sărbătoare.

În minutul 83, starul brazilian a fost înlocuit de antrenorul Xabi Alonso, moment în care, spre deosebire de alte partide recente, publicul l-a huiduit zgomotos, cel mai probabil pentru atitudinea nepotrivită din acest sezon, informează as.com.

Însă, spre deosebire de alte ieșiri necontrolate de până acum, Vinicius a reacționat diferit. A cedat banderola către Courtois și s-a îndreptat calm spre banca de rezerve, l-a îmbrățișat pe Alonso și nu a făcut comentarii.

Față de meciul cu Barcelona, când a reacționat dur la momentul schimbării, Vinicius s-a comportat diferit, însă abia după intrarea la vestiare și-a arătat dezamăgirea.

Acesta și-a șters fotografia de profil, în care era îmbrăcat în tricoul lui Real, schimbând-o cu o fotografie în tricoul naționalei Braziliei.

FOTO. Reacția lui Vinicius la momentul schimbării în Real Madrid - Barcelona 2-1

După meci, brazilianul a postat și două fotografii cu el, ambele în tricoul „blanco”, de pe teren și afara lui, cu o descriere care lasă loc de interpretări: „...”.

foto: captură instagram.com/vinijr

FOTO. Vinicius, în conflict cu un adversar în meciul cu Getafe

