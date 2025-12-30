Regele-foarfecă VIDEO Marocanul El-Kaabi face show la Cupa Africii. Unicul cu două goluri din foarfecă la CAN 2025
El-Kaabi și gestul pe care îl face după fiecare gol Foto: Imago
Regele-foarfecă VIDEO Marocanul El-Kaabi face show la Cupa Africii. Unicul cu două goluri din foarfecă la CAN 2025

Publicat: 30.12.2025, ora 15:18
Actualizat: 30.12.2025, ora 15:18
  • Ayoub El-Kaabi, 32 de ani, este cel mai prolific jucător de la Cupa Africii pe Națiuni, cu 3 goluri, alături de compatriotul Brahim Diaz și de algerianul Riyad Mahrez. Dar el e singurul cu două reușite din foarfecă. 

Maroc e favorită la titlul continental. Echipa gazdă a câștigat grupa A, după 2-0 cu Insulele Comore, 1-1 cu Mali și 3-0 cu Zambia.

A înscris șase goluri, marcate doar de doi jucători:

  • 3 Brahim Diaz, 26 de ani, mijlocașul lui Real Madrid, care a ales în cele din urmă „leii din Atlas”, deși s-a născut la Malaga și jucase la toate naționalele Spaniei, juniori și La Roja (o selecție, un gol). 
Brahim Diaz (stânga), la 3-0 cu Zambia. Are 11 goluri în 18 selecții Foto: Imago Brahim Diaz (stânga), la 3-0 cu Zambia. Are 11 goluri în 18 selecții Foto: Imago
Brahim Diaz (stânga), la 3-0 cu Zambia. Are 11 goluri în 18 selecții Foto: Imago
  • 3 Ayoub El-Kaabi, 32, vârful lui Olympiacos. 

El-Kaabi, foarfecă și contra Comore, și cu Zambia

Brahim este singurul care a înscris în toate cele trei meciuri la Cupa Africii pe Națiuni 2025.

Dar Ayoub face spectacol, unicul cu gol din foarfecă la această ediție. Nu unul, ci două reușite.

Pe 21 decembrie, la debutul turneului final, a intrat în minutul 65 și a marcat pentru 2-0 vs Comore.

A simțit perfect centrarea, s-a răsucit și a finalizat perfect.

Pe 29 decembrie, tot la Rabat, pe „Prince Moulay Abdellah Stadium”, a pus punct la 3-0 cu Zambia.

Aceeași răsucire și același șut din foarfecă, din centrul careului mare. Show! Tot el deschisese scorul. „Dublă”!

El-Kaabi, de la tâmplărie și covoare la golgeterul lui Olympiacos și al Marocului

El-Kaabi a avut o adolescență dificilă. „Munceam la tâmplărie, curățam covoare sau vindeam sare”, a povestit el într-un interviu pentru site-ul UEFA.

Execuția spectaculoasă a lui El-Kaabi în primul meci jucat la CAN 2025 Foto: Imago Execuția spectaculoasă a lui El-Kaabi în primul meci jucat la CAN 2025 Foto: Imago
Execuția spectaculoasă a lui El-Kaabi în primul meci jucat la CAN 2025 Foto: Imago

A depășit toate perioadele dificile. Ajuns la Olympiacos, în 2023, a realizat performanța carierei chiar în primul sezon la echipa din Pireu.

Oly a cucerit Conference League, iar el a fost omul competiției, golgeterul ei.

11 goluri a marcat
El-Kaabi, șase în semifinala cu Aston Villa (5) și finala cu Fiorentina (1)

La naționala Marocului, atacantul e aproape de altă performanță.

Are 32 de goluri în 62 de selecții. Încă patru și egalează recordul lui Ahmed Faras, care rezistă din 1979.

La 37, devine golgeterul all-time al Marocului.

El-Kaabi controlează perfect finalizările aeriene

El-Kaabi este un specialist al golurilor din foarfecă.

„E foarte spontan și concentrat la finalizare. Nu mai încearcă să se poziționeze pentru șut”, l-a descris coechipierul Romain Saiss în L’Equipe.

„Imediat ce primește mingea, trage. Dacă are ocazia, înscrie și cu șpițul. Dacă mingea e în aer, de acolo șutează.

Profită întotdeauna de șansele sale. Aceasta este puterea lui”.

