Preliminarii CM 2026 Germania, start rușinos de campanie! Spania și Belgia au făcut scor » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 01:14
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 01:28
  • Preliminarii CM 2026. Prima zi din septembrie rezervată echipelor naționale s-a încheiat cu o mare surpriză.
  • Germania a pierdut inexplicabil în Slovacia, scor 0-2!

Campionatul Mondial din 2026 este găzduit de Canada, Mexic și SUA și va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie și va avea loc în 11 locații din SUA, trei din Mexic și două din Canada.

Preliminarii CM 2026. Germania, start rușinos de campanie! Spania și Belgia au făcut scor

Rezultat-șoc în preliminarii, unde Germania, aflată la primul meci din grupa A, a fost învinsă de Slovacia! Deși au dominat confruntarea de la Bratislava, nemții n-au reușit să-l învingă pe Dubravka.

Portarul lui Burnley s-a remarcat la șutul din unghi al lui Mittelstadt (24) și apoi l-a pătrunderea lui Wirtz (32), care nu l-a putut învinge cu un șut pe jos din 10 metri.

Slovacii au dat lovitura înainte de pauză, când Strelec a întors excelent balonul în fața porții, de unde Hancko l-a trimis în plasă cu un șut pe jos, lângă bară, la colțul scurt.

Golul doi a venit în minutul 55, când Strelec a pătruns în careu, l-a amețit pe Rudiger, apoi a plasat balonul aproape de vinclul porții lui Baumann.

Este pentru prima dată în istorie când Germania pierde un meci în deplasare în preliminariile pentru Mondiale.

Belgia și Spania, celelalte favorite care au evoluat joi, s-au impus fără probleme, 6-0 cu Liechtenstein, respectiv 3-0 cu Bulgaria.

Grupa J

Kazahstan - Țara Galilor 0-1

  • A marcat: Moore 24

Liechtenstein - Belgia 0-6

  • Au marcat: De Cuyper 29, Tielemans 46, 70-pen., Theate 60, De Bruyne 62, Fofana 90+1

Grupa E

Georgia - Turcia 2-3

  • Au marcat: Davitashvili 63, Kvaratskhelia 90+8 / Muldur 3, Akturkoglu 41, 52

Bulgaria - Spania 0-3

  • Au marcat: Oyarzabal 5, Cucurella 30, Merino 38

Grupa G

Lituania - Malta 1-1

  • Au marcat: Gineitis 90+6-pen. / Satariano 83

Olanda - Polonia 1-1

  • Au marcat: Dumfries 28 / Cash 80

Grupa A

Luxemburg - Irlanda de Nord 1-3

  • Au marcat: Dardari 30 / Reid 7, Charles 46, Devenny 69

Slovacia - Germania 2-0

  • Au marcat: Hancko 42, Strelec 55

Clasamentul grupelor din preliminariile CM 2026

Grupa A

LocEchipăMeciuriPuncte
1Irlanda de Nord13
2Slovacia13
3Luxemburg10
4Germania10

Grupa B

LocEchipaMeciuriPuncte
1Suedia00
2Elveția00
3Slovenia00
4Kosovo00

Grupa C

LocEchipaMeciuriPuncte
1Grecia00
2Scoția00
3Belarus00
4Danemarca00

Grupa D

LocEchipaMeciuriPuncte
1Franța00
2Islanda00
3Ucraina00
4Azerbaijan00

Grupa E

LocEchipaMeciuriPuncte
1Spania13
2Turcia13
3Georgia10
4Bulgaria10

Grupa F

LocEchipaMeciuriPuncte
1Portugalia00
2Armenia00
3Ungaria00
4Irlanda00

Grupa G

LocEchipaMeciuriPuncte
1Olanda37
2Polonia47
3Finlanda47
4Lituania43
5Malta52

Grupa H

LocEchipaMeciuriPuncte
1Bosnia39
2Austria 26
3România46
4Cipru33
5San Marino40

Grupa I

LocEchipaMeciuriPuncte
1Norvegia412
2Israel36
3Italia23
4Estonia43
5Moldova30

Grupa J

LocEchipaMeciuriPuncte
1Țara Galilor510
2Macedonia de Nord48
3Belgia37
4Kazakhstan43
5Liechtenstein40

Grupa K

LocEchipaMeciuriPuncte
1Anglia39
2Albania45
3Serbia24
4Letonia34
5Andorra40

Grupa L

LocEchipaMeciuriPuncte
1Cehia49
2Croația26
3Muntenegru36
4Insulele Feroe33
5Gibraltar40

