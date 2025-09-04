Bilete pentru Cupa Mondială FIFA a anunțat cum vor fi stabilite prețurile tichetelor la turneul final din 2026 » Cât costă să vezi finala

Bilete pentru Cupa Mondială din 2026. FIFA a anunțat că vor fi utilizate prețurile dinamice, în funcție de cerere.

Acest sistem a fost utilizat și la Mondialul Cluburilor din acest an.

Cupa Mondială din 2026 din Canada, Mexic și SUA se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie și va avea loc în 11 locații din SUA, trei din Mexic și două din Canada.

Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială de anul viitor vor varia în funcție de faza competiției: un bilet pentru un meci din grupe va fi de la 60 de dolari (270 de lei), în timp ce un bilet pentru finală va costa până la 6.730 de dolari (30.345 de lei) , anunță espn.com.

Cu toate acestea, prețurile biletelor pot suferi modificări în funcție de cerere. Cu cât interesul pentru un meci va fi mai mic, cu atât prețurile vor fi mai ieftine. Dacă mai mulți suporteri își vor exprima dorința de a asista la o partidă, prețurile vor crește pe măsură.

Prețurile dinamice au fost folosite și la Mondialul Cluburilor de anul acesta, când un bilet pentru semifinala dintre Chelsea și Fluminense ajunsese să coste 13,40 dolari, deși costul inițial era de 473,90 dolari.

Heimo Schirgi, directorul operațional al FIFA pentru Cupa Mondială 2026, a vorbit despre prețurile meciurilor de la turneul final.

„ Cred că mesajul este «Cumpărați-vă biletele din timp» , mai ales dacă știți unde veți fi, pentru că locuiți în acel oraș sau sunteți fan al celor trei țări gazdă și știți deja când și unde vor juca. Deci, mesajul este: «Cumpărați-vă biletele din timp», pentru că orice se poate întâmpla.

Este esențial să subliniem misiunea și obiectivul FIFA de a oferi finanțare, oportunități și creștere sportului nostru în toate cele 211 de asociații membre.

Și, ca parte a acestei misiuni, pe care o luăm foarte în serios, ne propunem să optimizăm veniturile, dar și să optimizăm prezența pe stadion, nu-i așa? Deci, este întotdeauna un echilibru între diferiți factori”, a afirmat directorul operațional al FIFA pentru Cupa Mondială 2026.

Fazele tragerilor la sorți pentru achiziționarea biletelor

Prima fază a tragerilor la sorți pentru achiziționarea biletelor va fi limitată doar la deținătorii de carduri VISA.

Aceasta va avea loc între 10 septembrie, cu începere la ora 11:00, și 19 septembrie, până la aceeași oră.

O persoană poate cumpăra maximum 4 bilete pentru un singur meci, iar nimeni nu va putea achiziționa mai mult de 40 de bilete pe parcursul întregului turneu.

A doua fază , denumită și „tragere la sorți pentru bilete în avans”, va avea probabil loc în perioada 27-31 octombrie.

A treia fază , denumită „tragere la sorți aleatorie”, va începe după tragerea la sorți finală a echipelor din 5 decembrie, în urma căreia va fi stabilit programul Cupei Mondiale.

FIFA a declarat că biletele vor fi disponibile în apropierea turneului „pe baza principiului primul venit, primul servit”. De asemenea, a afrmat că nu are detalii suplimentare cu privire la prețuri.

Pentru Campionatul Mondial de anul viitor au reușit să se califice deja Canada, Mexic, SUA (gazde), Japonia, Argentina, Iran, Noua Zeelandă, Uzbekistan, Iordania, Coreea de Sud, Australia, Brazilia și Ecuador.

