Mazilu „n-a făcut față” în Olanda Noul jucător al lui Dinamo, luat pe sus la antrenamentele lui Vitesse: „Erau foarte agresivi”

Adrian Mazilu (19 ani), jucător transferat recent de Dinamo, a vorbit despre experiența din Olanda, de la Vitesse Arnhem.

Internaționalul român de tineret a evoluat la Vitesse în perioada ianuarie - iunie 2024, fiind împrumutat la acea vreme de Brighton.

Adrian Mazilu, despre perioada de la Vitesse: „Foarte agresivi la antrenamente”

Mazilu a povestit că primul său contact cu fotbalul olandez a fost unul destul de dificil, fiind surprins de intensitatea antrenamentelor.

„O cultură destul de diferită. Fotbalul era doar pe fizic. Și limba era dificilă. Nu era ca engleza, să o prinzi. Dar în mare parte și antrenorul vorbea engleză, pentru că eram jucători străini și trebuia să ne înțelegem cu toții.

Fotbalul era diferit, intensitatea destul de mare. Erau foarte agresivi la antrenamente. Venind din România, unde aproape la orice contact se dă fault, acolo nu mai era așa.

Erau mult mai agresivi și, dacă te puneau pe jos, îți spuneau că e antrenament și trebuie să te adaptezi la meci. Ei făceau antrenament la intensitatea meciului” a declarat Mazilu, citat de fanatik.ro

Adrian Mazilu: „Poate nu eram pregătit și antrenorul a tras concluzia”

Noul fotbalist al lui Dinamo a fost întrebat și de puținele minute pe care le-a prins în tricoul lui Vitesse.

„La Vitesse m-am antrenat numai cu prima echipă, dar am jucat foarte puțin. Cred că în acel meci de Cupă s-a văzut diferența foarte mare.

Am venit după o săptămână și jumătate de antrenamente, pentru că eu am rămas acasă înainte să merg în Olanda. Și când am intrat în meci, s-a simțit această diferență. Și atunci, poate, antrenorul a tras o concluzie…

Dar eu, neavând pregătire, nu făceam față. Dar cu timpul, am început să fac antrenamente și am vorbit cu căpitanul de acolo și m-a întrebat de ce nu joc, de ce nu intru în teren. Meciul acela de 45 de minute a fost primul la Vitesse.

După ce am început să mă acomodez, mă simțeam în regulă, dar nu am mai prins minute. Împrumutul de la Brighton a fost doar perioada din iarnă până în vară”, a concluzionat Mazilu.

Extrema dreapă în vârstă de 19 ani a evoluat doar în patru meciuri pentru formația din Olanda.

Ulterior, s-a accidentat la coapsă și a avut nevoie de două intervenții chirurgicale.

De altfel, ultimul meci oficial în care Mazilu a evoluat datează din 7 aprilie 2024, când evolua în ultimele 9 minute ale partidei pierdute de Vitesse, 0-3, cu Nec Nijmegen

