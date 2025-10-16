Program Cupa României Orele și televizările meciurilor din prima etapă a grupelor: când joacă FCSB, Dinamo sau Rapid

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul meciurilor din prima etapă a grupelor Cupei României.

Partidele din prima etapă a grupelor se vor disputa în perioada 28-30 octombrie.

Programul etapei #1 din Cupa României

Din cele 12 partide care se vor juca în această etapă, 9 meciuri vor fi transmise la TV, în timp ce restul meciurilor se vor putea vedea pe canalul de YouTube al Federației.

Grupa A

Marți, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj (Digi Sport, Prima Sport)

(Digi Sport, Prima Sport) Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeș (FRF TV)

(FRF TV) Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923 (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa B

Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: CS Sănătatea – Universitatea Craiova (Digi Sport, Prima Sport)

(Digi Sport, Prima Sport) Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: CS Gloria Bistrița – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)

(Digi Sport, Prima Sport) Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – ACS Petrolul 52 (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa C

Marți, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Liești – Oțelul Galați ( FRF TV )

( ) Marți, 28 octombrie, ora 16:00: AFK Csikszereda – Sepsi OSK (Digi Sport, Prima Sport)

(Digi Sport, Prima Sport) Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa D

Marți, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo București – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)

(Digi Sport, Prima Sport) Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt ( FRF TV )

( ) Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța (Digi Sport, Prima Sport)

În această fază a competiției, echipele vor disputa trei partide. Toate formațiile vor juca un meci împotriva unui club din fiecare urnă valorică.

Primele două clasate ale fiecărei grupe se vor califica în faza eliminatorie a Cupei României. Acolo, parcursul către trofeu este format din trei runde: sferturi de finală, semifinale și finală.

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

FOTO CFR e deținătoarea Cupei României

