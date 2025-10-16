Program Cupa României Orele și televizările meciurilor din prima etapă a grupelor: când joacă FCSB, Dinamo sau Rapid +17 foto
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul meciurilor din prima etapă a grupelor Cupei României
Cupa Romaniei

Program Cupa României Orele și televizările meciurilor din prima etapă a grupelor: când joacă FCSB, Dinamo sau Rapid

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 16.10.2025, ora 23:28
Actualizat: 16.10.2025, ora 23:29
  • Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul meciurilor din prima etapă a grupelor Cupei României.

Partidele din prima etapă a grupelor se vor disputa în perioada 28-30 octombrie.

Programul etapei #1 din Cupa României

Din cele 12 partide care se vor juca în această etapă, 9 meciuri vor fi transmise la TV, în timp ce restul meciurilor se vor putea vedea pe canalul de YouTube al Federației.

Grupa A

  • Marți, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj (Digi Sport, Prima Sport)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeș (FRF TV)
  • Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923 (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa B

  • Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: CS Sănătatea – Universitatea Craiova (Digi Sport, Prima Sport)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: CS Gloria Bistrița – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)
  • Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – ACS Petrolul 52 (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa C

  • Marți, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Liești – Oțelul Galați (FRF TV)
  • Marți, 28 octombrie, ora 16:00: AFK Csikszereda – Sepsi OSK (Digi Sport, Prima Sport)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa D

  • Marți, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo București – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)
  • Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (FRF TV)
  • Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța (Digi Sport, Prima Sport)

În această fază a competiției, echipele vor disputa trei partide. Toate formațiile vor juca un meci împotriva unui club din fiecare urnă valorică.

Primele două clasate ale fiecărei grupe se vor califica în faza eliminatorie a Cupei României. Acolo, parcursul către trofeu este format din trei runde: sferturi de finală, semifinale și finală.

  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

CFR e deținătoarea Cupei României

Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (17 imagini)

Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+17 Foto
