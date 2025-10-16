Rapid, peluză plină la derby Giuleștenii au anunțat câte bilete  au vândut pentru meciul cu Dinamo + Ce spune Pașcanu despre duelul cu roș-albii +11 foto
Suporteri Rapid FOTO: Sport Pictures
Superliga

Rapid, peluză plină la derby Giuleștenii au anunțat câte bilete au vândut pentru meciul cu Dinamo + Ce spune Pașcanu despre duelul cu roș-albii

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 23:03
  • Rapid a anunțat că au fost vândute aproape toate biletele destinate suporterilor giuleșteni pentru meciul cu Dinamo, partidă care va conta pentru etapa #13 a Ligii 1.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Dinamo a pus biletele în vânzare pe 6 octombrie, iar ulterior, după câteva zile de negocieri cu Rapid, s-a ajuns la un acord că giuleșteni să aibă la dispoziție aproximativ 7.000 de locuri, adică toată Peluza Sud a Arenei.

Fanii rapidiști au cumpărat aproape toate biletele înainte de derby-ul cu Dinamo

Cu trei zile înainte de meci, cei de la Rapid au anunțat că s-au vândut aproape toate biletele disponibile în peluza „vișiniilor”.

Concret, din cele 7.000 de bilete pe care le-au primit, fanii Rapidului au achiziționat până în acest moment 6.000, ultimele bilete urmând a se vinde exclusiv online.

„Rapidiști, peste 6.000 dintre voi v-ați luat deja bilet în peluza noastră pentru derby-ul de duminică și vă mulțumim!

Duminică vom fi alături de băieți din prima până în ultima secundă, le vom arăta tuturor, încă o dată, dragostea adevărată și, la final, ne vom bucura împreună! AHOE!

Toate biletele disponibile în acest moment vor fi vândute online, iar în cazul în care acestea nu vor fi epuizate până duminică, ora 16:00, biletele rămase vor putea fi cumpărate de la casa de bilete de la Arena Națională din Bld. Basarabia”, au transmis cei de la Rapid.

Alexandru Pașcanu, înainte de derby-ul cu Dinamo:

Fundașul Alex Pașcanu este de părere că partida va fi una complicată, date fiind pozițiile celor două formații din acest moment în clasamentul Ligii 1. El a vorbit și despre jocul prestat de Rapid în acest sezon.

„Va fi un meci greu cu siguranţă, pentru că de asta sunt acolo sus şi sunt la primele locuri, au jucători de calitate şi cu siguranţă o să fie un joc greu.

Cred că derby-urile sunt meciuri aparte cu o încărcătură altfel şi sunt meciuri mai diferite, dar sunt meciuri care trebuie câştigate şi cu gândul ăsta o să intrăm pe teren. Cred că ambele echipe o să intre aşa pe teren.

(n.r. despre jocul des criticat al Rapidului) Nu ştiu asta cu critica, suntem pe locul 2 la egalitate de puncte cu primul loc, dacă eram pe 10 sau 11 eram criticaţi, dacă eram pe locul 1 detaşat poate eram criticaţi că nu ştiu de ce nu dăm 5-6 goluri, asta cu critica nu trebuie să o ascultăm din afară.

Contează ceea ce facem noi în viaţa de zi cu zi la antrenamente şi nu cred că neapărat trebuie să ascultăm părerile unora şi altora, tot ce contează e intern şi ce facem în ziua de zi cu zi”, a transmis Alexandru Pașcanu, conform sport.ro.

FOTO. Dinamo - Rapid, duelul fanilor din play-off, în sezonul trecut

DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) DINAMO - RAPID. Duelul fanilor pe Arena Națională (foto: Iosif Popesc, Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
+11 Foto
labels.photo-gallery

dinamo bucuresti derby suporteri bilete rapid alexandru pascanu
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share