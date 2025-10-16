Hagi peste Ronaldinho  Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege”, într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!”

Hakan Calhanoglu (31 de ani), mijlocașul celor de la Inter, a fost provocat să aranjeze într-un top 5 al valorii fotbaliști legendari, între care a fost inclus și Gheorghe Hagi (60 de ani).

Liderul din naționala Turciei l-a pus pe „Maradona din Carpați” pe locul 4, el manifestându-și și în trecut aprecierea pe care o are față de marele fotbalist român.

Gheorghe Hagi, inclus într-un top fabulos

Într-un videoclip pentru unul dintre sponsorii echipei naționale a Turciei, lui Hakan Calhanoglu i-au fost date 5 nume pe care le-a aranjat într-un TOP 5 al celor mai buni fotbaliști.

Elevul lui Cristi Chivu de la Inter l-a plasat pe Gheorghe Hagi pe locul al patrulea, peste legendarul Ronaldinho. Peste Hagi s-au situat Diego Maradona, Ronaldo Nazario și Lionel Messi.

Topul lui Hakan Calhanoglu:

1. Diego Maradona (Argentina)

2. Ronaldo Nazario (Brazilia)

3. Lionel Messi (Argentina)

4. GHEORGHE HAGI (ROMÂNIA)

5. Ronaldinho (Brazilia)

Hakan Calhanoglu: „Visul meu e să ajung ca Gică Hagi”

Hakan Calhanoglu este fan al celor de la Galatasaray încă din copilărie. El a declarat în mai multe ocazii că își dorește să îmbrace tricoul formației din Istanbul la un moment dat.

Acest lucru s-ar fi putut întâmpla încă din această vară, atunci când Calhanoglu a fost ofertat de Galata, însă a ales să continue la Inter. Contractul mijlocașului cu nerazzurri se va încheia în vara lui 2027.

Cu toate acestea, el ar putea ajunge la Galatasaray în vara anului viitor, dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord, pentru că italienii vor să ia o sumă bani pe căpitanul naționalei Turciei, nu să plece liber.

În urmă cu 5 ani, Hakan Calhanoglu a vorbit despre simpatia pentru Galatasaray, el declarând la acel moment că și-ar dori să devină o legendă a clubului, la fel ca Gheorghe Hagi:

„Galatasaray nu se povestește, se trăiește! Poate pe viitor voi ajunge acolo, de ce nu? Asta pentru că visul meu este să ajung o legendă ca Gică Hagi! Vreau să port tricoul lui, tricoul glorios cu numărul 10.

Sper că într-o zi voi ajunge ca el, și tatăl meu își dorește asta. Am vorbit și cu Fatih Terim despre asta, să port cu mândrie tricoul cu numărul 10 la Galatasaray”.

Hakan Calhanoglu e fan Galatasaray din copilărie și avea 2 ani când Gică Hagi a semnat cu gruparea din Istanbul. FOTO x.com/hakanc10

