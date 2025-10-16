Hagi peste Ronaldinho  Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege”, într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!”
Hakan Calhanoglu și Gheorghe Hagi FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Diverse

Hagi peste Ronaldinho Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege”, într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 20:44
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 21:56
  • Hakan Calhanoglu (31 de ani), mijlocașul celor de la Inter, a fost provocat să aranjeze într-un top 5 al valorii fotbaliști legendari, între care a fost inclus și Gheorghe Hagi (60 de ani).

Liderul din naționala Turciei l-a pus pe „Maradona din Carpați” pe locul 4, el manifestându-și și în trecut aprecierea pe care o are față de marele fotbalist român.

„Asta mi-a zis” MM Stoica a dezvăluit reacția lui Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit cu Austria și i-a cerut scuze: „Pentru mine e o surpriză mare”
Citește și
„Asta mi-a zis” MM Stoica a dezvăluit reacția lui Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit cu Austria și i-a cerut scuze: „Pentru mine e o surpriză mare”
Citește mai mult
„Asta mi-a zis” MM Stoica a dezvăluit reacția lui Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit cu Austria și i-a cerut scuze: „Pentru mine e o surpriză mare”

Gheorghe Hagi, inclus într-un top fabulos

Într-un videoclip pentru unul dintre sponsorii echipei naționale a Turciei, lui Hakan Calhanoglu i-au fost date 5 nume pe care le-a aranjat într-un TOP 5 al celor mai buni fotbaliști.

Elevul lui Cristi Chivu de la Inter l-a plasat pe Gheorghe Hagi pe locul al patrulea, peste legendarul Ronaldinho. Peste Hagi s-au situat Diego Maradona, Ronaldo Nazario și Lionel Messi.

Topul lui Hakan Calhanoglu:

  • 1. Diego Maradona (Argentina)
  • 2. Ronaldo Nazario (Brazilia)
  • 3. Lionel Messi (Argentina)
  • 4. GHEORGHE HAGI (ROMÂNIA)
  • 5. Ronaldinho (Brazilia)

Hakan Calhanoglu: „Visul meu e să ajung ca Gică Hagi”

Hakan Calhanoglu este fan al celor de la Galatasaray încă din copilărie. El a declarat în mai multe ocazii că își dorește să îmbrace tricoul formației din Istanbul la un moment dat.

Acest lucru s-ar fi putut întâmpla încă din această vară, atunci când Calhanoglu a fost ofertat de Galata, însă a ales să continue la Inter. Contractul mijlocașului cu nerazzurri se va încheia în vara lui 2027.

Cu toate acestea, el ar putea ajunge la Galatasaray în vara anului viitor, dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord, pentru că italienii vor să ia o sumă bani pe căpitanul naționalei Turciei, nu să plece liber.

În urmă cu 5 ani, Hakan Calhanoglu a vorbit despre simpatia pentru Galatasaray, el declarând la acel moment că și-ar dori să devină o legendă a clubului, la fel ca Gheorghe Hagi:

„Galatasaray nu se povestește, se trăiește! Poate pe viitor voi ajunge acolo, de ce nu? Asta pentru că visul meu este să ajung o legendă ca Gică Hagi! Vreau să port tricoul lui, tricoul glorios cu numărul 10.

Sper că într-o zi voi ajunge ca el, și tatăl meu își dorește asta. Am vorbit și cu Fatih Terim despre asta, să port cu mândrie tricoul cu numărul 10 la Galatasaray”.

Hakan Calhanoglu e fan Galatasaray din copilărie și avea 2 ani când Gică Hagi a semnat cu gruparea din Istanbul. FOTO x.com/hakanc10 Hakan Calhanoglu e fan Galatasaray din copilărie și avea 2 ani când Gică Hagi a semnat cu gruparea din Istanbul. FOTO x.com/hakanc10
Hakan Calhanoglu e fan Galatasaray din copilărie și avea 2 ani când Gică Hagi a semnat cu gruparea din Istanbul. FOTO x.com/hakanc10

Citește și

Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație”
Nationala
21:16
Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație”
Citește mai mult
Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație”
Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor”
Superliga
20:01
Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor”
Citește mai mult
Înlocuitorul lui Musi Ce variante U21 are Dinamo la derby-ul cu Rapid + Florentin Petre dă detalii despre starea extremei „câinilor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
ronaldinho gheorghe hagi galatasaray TOP hakan calhanoglu
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share