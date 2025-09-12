Momente șocante la o cursă de ciclism Cinci persoane au fost rănite, după ce un polițist pe motocicletă a provocat un accident înfiorător

Un polițist pe motocicletă a provocat un accident înfiorător în etapa a treia din cadrul cursei Vuelta din Venezuela.

Polițistul a vrut să traverseze strada fix în momentul în care cicliștii se apropiau de linia de sosire. Evenimentul s-a soldat cu 5 persoane rănite ușor.

Accident nemaiîntâlnit în Venezuela

O motocicletă a poliției a trecut strada în momentul în care cicliștii se apropiau de linia de sosire, izbindu-i din plin pe concurenți. Cinci persoane au fost rănite. Toate victimele au fost transportate la spital, scrie dailymail.co.uk.

Unii cicliști au reușit să evite accidentul și au trecut linia de sosire a etapei a treia din cadrul competiției anuale.

În total, sportivii au parcurs 141 de km.

Etapa a treia a fost câștigată de Leangel Linarez, care concurează pentru echipa portugheză Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua.

Nu este prima dată când un astfel de incident are loc. În 2021, în etapa întâi din Turul Franței, un spectator care flutura un banner a provocat un accident grav.

Spectatorul a pătruns pe șosea, iar Tony Martin s-a izbit de brațul acestuia și a căzut.

Peste 20 de cicliști au mai căzut ulterior, iar Jasha Sutterlin, de la echipa DSM, a fost nevoit să abandoneze cursa din cauza rănilor suferite.

Campionul mondial Julian Alaphilippe, care a câștigat etapa, a fost și el implicat în accident, alături de superstarul belgian Wout van Aert și Peter Sagan.

