Situație bizară Au inclus în lotul pentru campionat un jucător care se află după gratii!

Mansfield Town, locul 11 din League One, al treilea eșalon din Anglia, l-a înscris pe Lucas Akins (36 de ani) în lotul pentru campionat, deși fotbalistul a fost condamnat la 14 luni de închisoare.

Atacantul trebuie să execute jumătate din pedeapsă, după ce a lovit mortal un ciclist în martie 2022.

Până la momentul accidentului, Lucas Akins a avut un cazier curat, motiv pentru care jumătate din pedeapsă va fi ispășită cu suspendare.

Lucas Akins a fost înregistrat în lotul pentru campionat, deși este la închisoare!

Mansfield Town l-a inclus în lista pentru campionat pe Lucas Akins, atacant care se află încarcerat până la finalul lunii noiembrie.

Fotbalistul a fost condamnat la 14 luni de închisoare, dintre care 7 cu executare, după ce a lovit mortal un biciclist în 2022.

Conducerea clubului ar aștepta eliberarea atacantului pentru a analiza dacă dorește să îl păstreze în lot.

„Clubul va revizui poziția lui Lucas imediat ce va fi eliberat din arest și nu va face alte comentarii în acest moment”, a transmis un oficial al clubului, potrivit bbc.com.

154 de meciuri a jucat Lucas Akins pentru Mansfield Town

Lucas Akins a jucat după ce a fost condamnat

Pe 4 martie 2025, Tribunalul Coroanei din Leeds l-a condamnat la 14 luni de închisoare pentru accidentul produs în urmă cu 3 ani.

Pentru un jucător și o persoană precum Lucas, am pierdut un prieten și un coleg din cauza unei condamnări. Este pur și simplu un accident tragic și suntem devastați pentru Lucas că a ajuns la închisoare. Nigel Clough, antrenorul celor de la Mansfield Town, după arestarea lui Lucas Akins

Totuși, deși a pledat vinovat pentru moartea biciclistului, atacantul a jucat la numai câteva ore după sentință, într-un duel împotriva lui Wigan, 0-0.

În martie 2022, la Huddersfield, Lucas Akins, aflat la volanul unui Mercedes, nu a acordat prioritate unui biciclist și l-a lovit. Victima a suferit răni cerebrale grave și a murit după 10 zile de spitalizare.

