Situație bizară Au inclus în lotul pentru campionat un jucător care se află după gratii!
Situație bizară Au inclus în lotul pentru campionat un jucător care se află după gratii!

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 11:45
  • Mansfield Town, locul 11 din League One, al treilea eșalon din Anglia, l-a înscris pe Lucas Akins (36 de ani) în lotul pentru campionat, deși fotbalistul a fost condamnat la 14 luni de închisoare.
  • Atacantul trebuie să execute jumătate din pedeapsă, după ce a lovit mortal un ciclist în martie 2022.

Până la momentul accidentului, Lucas Akins a avut un cazier curat, motiv pentru care jumătate din pedeapsă va fi ispășită cu suspendare.

Lucas Akins a fost înregistrat în lotul pentru campionat, deși este la închisoare!

Mansfield Town l-a inclus în lista pentru campionat pe Lucas Akins, atacant care se află încarcerat până la finalul lunii noiembrie.

Fotbalistul a fost condamnat la 14 luni de închisoare, dintre care 7 cu executare, după ce a lovit mortal un biciclist în 2022.

Conducerea clubului ar aștepta eliberarea atacantului pentru a analiza dacă dorește să îl păstreze în lot.

Clubul va revizui poziția lui Lucas imediat ce va fi eliberat din arest și nu va face alte comentarii în acest moment”, a transmis un oficial al clubului, potrivit bbc.com.

154 de meciuri
a jucat Lucas Akins pentru Mansfield Town

Lucas Akins a jucat după ce a fost condamnat

Pe 4 martie 2025, Tribunalul Coroanei din Leeds l-a condamnat la 14 luni de închisoare pentru accidentul produs în urmă cu 3 ani.

Pentru un jucător și o persoană precum Lucas, am pierdut un prieten și un coleg din cauza unei condamnări. Este pur și simplu un accident tragic și suntem devastați pentru Lucas că a ajuns la închisoare. Nigel Clough, antrenorul celor de la Mansfield Town, după arestarea lui Lucas Akins

Totuși, deși a pledat vinovat pentru moartea biciclistului, atacantul a jucat la numai câteva ore după sentință, într-un duel împotriva lui Wigan, 0-0.

În martie 2022, la Huddersfield, Lucas Akins, aflat la volanul unui Mercedes, nu a acordat prioritate unui biciclist și l-a lovit. Victima a suferit răni cerebrale grave și a murit după 10 zile de spitalizare.

