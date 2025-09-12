Vladislav Blănuță, 23 de ani, a primit alt mesaj de la suporterii lui Dinamo Kiev. Vor o dovadă că ține într-adevăr la Ucraina: „Să demonstreze asta!”.

Scandalul declanșat la Dinamo Kiev de postările pro-ruse ale lui Vladislav Blănuță, inclusiv ale propagandistului Vladimir Solovyov, nu s-a încheiat nici după ce a citit „Glorie Ucrainei, glorie eroilor!”, nici după interviul în care își cerea scuze și spunea „Rusia e agresorul”, nici chiar după primul meci la alb-albaștri cu pasă decisivă, un amical împotriva unei divizionare secunde locale.

Rămâne amintirea mesajului ultrașilor kieveni, de o violență extremă. Fixarea portretului atacantului ca țintă într-un poligon și cele cinci „gloanțe” trase în țintă. Amenințare cu moartea!

Jurnalistul Michael Yokhin a scris pentru The Guardian despre acest subiect și a vorbit inclusiv cu fanii lui Dinamo.

2,6 milioane de euro a costat transferul lui Vladislav Blănuță de la FCU Craiova la Dinamo Kiev

Oficial Dinamo Kiev: „Nu am avut timp să-i verificăm tot trecutul lui Blănuță”

Suporterii nu cred nici ce zice ofițerul de presă al clubului, că era nevoie urgentă de un nou atacant după plecarea lui Vanat la Girona și s-au grăbit să-l cumpere pe Blănuță.

„ Nu e ușor să-i convingi pe străini să vină în Ucraina în timpul războiului, mulți opresc negocierile când văd că orașele noastre sunt bombardate de ruși.

Nu am avut suficient timp să-i verificăm tot trecutul lui Blănuță. Nu știa cine e Solovyov și a fost șocat când a aflat. Spune că nu a vrut să joace pentru nicio echipă din Rusia și că visul său a fost întotdeauna Dinamo Kiev”, a afirmat Andriy Shakhov.

Ce vor fanii: „Blănuță să doneze armatei ucrainene primul lui salariu lunar”

Fanii radicali au rămas împotriva lui Blănuță. „Sperăm să i se rezilieze contractul acestui nenorocit, să nu poarte tricoul nostru pe teren”, a reacționat un lider ultras WBC.

Susținătorii îi cer ceva o dovadă că ține într-adevăr la Ucraina ca să-l ierte. Ceva legat de război.

Trebuie să vedem acțiuni prin care să-și demonstreze sinceritatea. Blănuță să doneze armatei ucrainene primul lui salariu lunar Oleksandr Popov, redactor la un site al suporterilor lui Dinamo Kiev

Ceea ce ar însemna în jur de 42.000 de euro, atacantul având salariu anual 500.000.

Alt suporter, Vladislav Dunaienko, nu mai așteaptă nimic de la Blănuță. Are o concluzie: „Nu voi fi de acord ca un astfel de jucător să facă parte din echipa mea”.

Dunaienko a spus pentru The Guardian ce înseamnă Dinamo Kiev în ochii lui:

„Sunt activ în armată și am tatuată pe piept emblema lui Dinamo. Pentru mine și prietenii mei, Dinamo nu e doar un club de fotbal. E parte din viața noastră. Calitatea jocului e mai puțin importantă decât principiile clubului”.

În urmă cu ceva timp, reposta pe TikTok mesajul unui propagandist rus, iar acum susține brusc că este cu noi și spune «Glorie Ucrainei». E ciudat Oleksii Matskevych, fan Dinamo Kiev

