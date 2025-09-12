Donald Trump a vizitat arena din New York pentru a marca aniversarea tragică a atentatelor din 11 septembrie 2001.

Pe 11 septembrie, la 24 de ani de la atacurile teroriste, președintele Donald Trump a decis să participe la meciul dintre New York Yankees și Detroit Tigers, din Major League Baseball, o prezență menită să onoreze memoria victimelor. Asta după ce, în cursul zilei, vizitase și Pentagonul.

Donald Trump i-a motivat pe jucători

Înainte de meci, Trump a fost în vestiarul echipei gazdă, unde a discutat cu jucătorii și cu managerul Aaron Boone. Jucătorul-vedetă Aaron Judge a descris întâlnirea ca fiind un "moment suprarealist", adăugând că președintele le-a oferit încredere și i-a motivat pentru meci.

Apoi Trump s-a mutat în boxa familiei Steinbrenner, proprietarii echipei, unde președintele a avut parte de o primire mixtă din partea publicului.

În timpul intonării imnului național, când a fost arătat pe ecranele stadionului, Trump a fost întâmpinat cu un amestec de aclamații și huiduieli. Reacția a fost similară și în alte momente ale serii, atunci s-a auzit "Hail to the Chief" sau când a fost anunțată oficial prezența sa.

Trump iubește băile de mulțime

De același tip de reacții avusese parte Donald Trump și la finala US Open, din urmă cu câteva zile.

Chiar și așa, el a părut să se simtă în largul lui: a zâmbit, a aplaudat și a făcut gesturi cu pumnul, iar mulți spectatori au scandat "USA! USA!".

Înainte de meci, Yankees au ținut un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, activistul recent ucis, un admirator al președintelui american. Discursul lui Trump a menționat tragica pierdere și responsabilitatea celor care „servesc țara” și „comunitățile noastre”.

Trump, un președinte prezent pe stadioane

Faptul că Donald Trump participă frecvent la evenimente sportive este o caracteristică definitorie a președinției sale. Comparativ cu alți președinți americani, el s-a remarcat printr-o prezență constantă pe arene, de la Super Bowl și Daytona 500 la meciuri de UFC și finale de tenis precum US Open.

Devine deja clară intenția lui Trump de a folosi cât de des evenimentele sportive ca platformă pentru a se conecta cu publicul. Istoricii l-au comparat cu președintele Richard Nixon, ambii fiind cunoscuți pentru utilizarea sportului ca o formă de "teatru politic".

