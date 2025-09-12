Trump divizează peste tot Președintele SUA a fost prezent în tribunele Yankee Stadium. O parte dintre spectatori l-au huiduit, ceilalți l-au ovaționat
Lui Trump îi plac băile de mulțime de pe arenele sportive
Special

Trump divizează peste tot Președintele SUA a fost prezent în tribunele Yankee Stadium. O parte dintre spectatori l-au huiduit, ceilalți l-au ovaționat

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 12:30
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 12:53
  • Donald Trump a vizitat arena din New York pentru a marca aniversarea tragică a atentatelor din 11 septembrie 2001.

Pe 11 septembrie, la 24 de ani de la atacurile teroriste, președintele Donald Trump a decis să participe la meciul dintre New York Yankees și Detroit Tigers, din Major League Baseball, o prezență menită să onoreze memoria victimelor. Asta după ce, în cursul zilei, vizitase și Pentagonul.

Donald Trump i-a motivat pe jucători

Înainte de meci, Trump a fost în vestiarul echipei gazdă, unde a discutat cu jucătorii și cu managerul Aaron Boone. Jucătorul-vedetă Aaron Judge a descris întâlnirea ca fiind un "moment suprarealist", adăugând că președintele le-a oferit încredere și i-a motivat pentru meci.

Apoi Trump s-a mutat în boxa familiei Steinbrenner, proprietarii echipei, unde președintele a avut parte de o primire mixtă din partea publicului.

Cristian Tudor Popescu America n-a damblagit de tot
Citește și
Cristian Tudor Popescu America n-a damblagit de tot
Citește mai mult
Cristian Tudor Popescu America n-a damblagit de tot

În timpul intonării imnului național, când a fost arătat pe ecranele stadionului, Trump a fost întâmpinat cu un amestec de aclamații și huiduieli. Reacția a fost similară și în alte momente ale serii, atunci s-a auzit "Hail to the Chief" sau când a fost anunțată oficial prezența sa.

Trump iubește băile de mulțime

De același tip de reacții avusese parte Donald Trump și la finala US Open, din urmă cu câteva zile.

Chiar și așa, el a părut să se simtă în largul lui: a zâmbit, a aplaudat și a făcut gesturi cu pumnul, iar mulți spectatori au scandat "USA! USA!".

Înainte de meci, Yankees au ținut un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, activistul recent ucis, un admirator al președintelui american. Discursul lui Trump a menționat tragica pierdere și responsabilitatea celor care „servesc țara” și „comunitățile noastre”.

Trump, un președinte prezent pe stadioane

Faptul că Donald Trump participă frecvent la evenimente sportive este o caracteristică definitorie a președinției sale. Comparativ cu alți președinți americani, el s-a remarcat printr-o prezență constantă pe arene, de la Super Bowl și Daytona 500 la meciuri de UFC și finale de tenis precum US Open.

Devine deja clară intenția lui Trump de a folosi cât de des evenimentele sportive ca platformă pentru a se conecta cu publicul. Istoricii l-au comparat cu președintele Richard Nixon, ambii fiind cunoscuți pentru utilizarea sportului ca o formă de "teatru politic".

Citește și

Judecat pentru pedofilie Fost arbitru din Premier League, pus sub acuzare! Susține că e nevinovat
Campionate
22:29
Judecat pentru pedofilie Fost arbitru din Premier League, pus sub acuzare! Susține că e nevinovat
Citește mai mult
Judecat pentru pedofilie Fost arbitru din Premier League, pus sub acuzare! Susține că e nevinovat
„Nu merităm să ne calificăm” Gică Popescu, discurs tăios despre șansele României de a ajunge la CM 2026
Nationala
20:22
„Nu merităm să ne calificăm” Gică Popescu, discurs tăios despre șansele României de a ajunge la CM 2026
Citește mai mult
„Nu merităm să ne calificăm” Gică Popescu, discurs tăios despre șansele României de a ajunge la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
SUA New York baseball donald trump yankee stadium
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 11 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share