Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Agenția Națională pentru Sport. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Diverse

Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 17:42
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 19:21
  • Un control recent al Curții de Conturi la Agenția Națională pentru Sport (ANS) a scos la iveală că instituția a efectuat plăți de rente viagere către foști sportivi români care muriseră.

Peste jumătate de milion de lei au fost virați în conturile a cinci foști sportivi decedați. În trei cazuri, sumele erau mai mici de 10.000 de lei, însă în alte două situații plățile se ridică la aproape 300.000, respectiv 200.000 de lei.

Plecare neașteptată Daniel Popa s-a despărțit de echipa pe care a ajutat-o să promoveze în prima ligă » Anunțul românului
Citește și
Plecare neașteptată Daniel Popa s-a despărțit de echipa pe care a ajutat-o să promoveze în prima ligă » Anunțul românului
Citește mai mult
Plecare neașteptată Daniel Popa s-a despărțit de echipa pe care a ajutat-o să promoveze în prima ligă » Anunțul românului

Curtea de Conturi a descoperit că ANS a virat o jumătate de milion de lei foștilor sportivi decedați

Perioada verificată a fost 2022–2024, iar Curtea de Conturi a constatat că ANS nu a verificat dacă beneficiarii rentei viagere erau în viață și a calculat greșit sumele cuvenite.

Conform fanatik.ro, este vorba de următorii foști sportivi:

  • Anghelache Donescu – călăreț, medaliat olimpic JO 1980, decedat 28.08.2023 – 7.437 lei (neîncasat 6.986 lei)
  • Victor Niculescu – fotbalist, Universitatea Craiova, decedat 22.08.2024 – 9.272 lei
  • Ana Stark-Stănișel – handbalistă, triplă campioană mondială, decedată 26.03.2024, Germania – 9.530 lei
  • Liviu Gabin Bota – sportiv, decedat 28.05.2018, Suedia – 192.127 lei
  • Sorin Nicolae Andrei – fotbalist, FC Brașov, FC Argeș, FC Național, decedat 28.11.2017, Germania – 295.807 lei

De asemenea, auditorii Curții de Conturi au descoperit erori de calcul ale rentei viagere, exemplu fiind canotorul Nicolae Eduard Rusu, dublu campion european în 2018 și 2019.

Între 2022 și 2024. Rusu a primit plăți necuvenite în valoare totală de 62.892 lei, cu 1.747 lei mai mult pe lună decât îi revenea, din cauza aplicării unui coeficient incorect.

Tot raportul poate fi citit aici.

Raport audit de conformitate. FOTO Curtea de Conturi Raport audit de conformitate. FOTO Curtea de Conturi
Raport audit de conformitate. FOTO Curtea de Conturi

În prezent, există aproximativ 600 de beneficiari ai rentelor viagere, iar statul român cheltuiește anual aproximativ 8,8 milioane de euro pentru aceste plăți.

În noiembrie 2024, cele mai mici rente viagere erau de 3.493 lei, iar cele mai mari ajungeau la 16.635 lei, conform factual.ro.

În perioada verificată, Ministerul Sportului, transformat în 2023 în Agenția Națională pentru Sport, a fost condus de Eduard Novak și, ulterior, de Elisabeta Lipă.

AUR, reacție agresivă: „Doar în România guvernată de ticăloșie”

Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru tineret și sport, a criticat dur într-un comunicat modul în care ANS a gestionat situația rentelor viagere.

„Doar în România guvernată de ticăloșie, unde morții sunt puși să voteze, se putea ajunge ca morții să fie și plătiți! Ei bine, uite că s-a putut! Și asta luni și ani la rând, din banii românilor!

(...) Există cel puțin un caz descoperit de raportul Curții de Conturi în care, unui fost sportiv în viață, i s-a calculat greșit valoarea rentei viagere. Concret, un multiplu medaliat cu aur pentru România trebuie acum să returneze peste 12.000 de euro pentru incompetența jignitoare a puternicilor trufași ai zilei!

Cum să restituie un canotor această sumă, de unde, să facă un credit în bancă pentru a acoperi eroarea ANS? Batjocură!”, a declarat președintele comisiei pentru tinere și sport din Camera Deputaților Ciprian Paraschiv.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Grup ultra neonazist, dizolvat Gruparea Strasbourg Offender a fost desființată de guvernul din Franța: „Violenți, rasiști și xenofobi”
Campionate
15:38
Grup ultra neonazist, dizolvat Gruparea Strasbourg Offender a fost desființată de guvernul din Franța: „Violenți, rasiști și xenofobi”
Citește mai mult
Grup ultra neonazist, dizolvat Gruparea Strasbourg Offender a fost desființată de guvernul din Franța: „Violenți, rasiști și xenofobi”
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
agentia nationala pentru sport rente viagere Constantin Bogdan Matei ciprian paraschiv curtea de conturi
Știrile zilei din sport
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Diverse
11.09
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Citește mai mult
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Superliga
11.09
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Citește mai mult
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Europa League
11.09
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește mai mult
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
11.09
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:40
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
 „O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
10:33
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
09:14
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
22:58
„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
11.09
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
11.09
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
11.09
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
11.09
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 13 rapid 10 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share