Un control recent al Curții de Conturi la Agenția Națională pentru Sport (ANS) a scos la iveală că instituția a efectuat plăți de rente viagere către foști sportivi români care muriseră.

Peste jumătate de milion de lei au fost virați în conturile a cinci foști sportivi decedați. În trei cazuri, sumele erau mai mici de 10.000 de lei, însă în alte două situații plățile se ridică la aproape 300.000, respectiv 200.000 de lei.

Curtea de Conturi a descoperit că ANS a virat o jumătate de milion de lei foștilor sportivi decedați

Perioada verificată a fost 2022–2024, iar Curtea de Conturi a constatat că ANS nu a verificat dacă beneficiarii rentei viagere erau în viață și a calculat greșit sumele cuvenite.

Conform fanatik.ro, este vorba de următorii foști sportivi:

Anghelache Donescu – călăreț, medaliat olimpic JO 1980, decedat 28.08.2023 – 7.437 lei (neîncasat 6.986 lei)

– călăreț, medaliat olimpic JO 1980, decedat 28.08.2023 – (neîncasat 6.986 lei) Victor Niculescu – fotbalist, Universitatea Craiova, decedat 22.08.2024 – 9.272 lei

– fotbalist, Universitatea Craiova, decedat 22.08.2024 – Ana Stark-Stănișel – handbalistă, triplă campioană mondială, decedată 26.03.2024, Germania – 9.530 lei

– handbalistă, triplă campioană mondială, decedată 26.03.2024, Germania – Liviu Gabin Bota – sportiv, decedat 28.05.2018, Suedia – 192.127 lei

– sportiv, decedat 28.05.2018, Suedia – Sorin Nicolae Andrei – fotbalist, FC Brașov, FC Argeș, FC Național, decedat 28.11.2017, Germania – 295.807 lei

De asemenea, auditorii Curții de Conturi au descoperit erori de calcul ale rentei viagere, exemplu fiind canotorul Nicolae Eduard Rusu, dublu campion european în 2018 și 2019.

Între 2022 și 2024. Rusu a primit plăți necuvenite în valoare totală de 62.892 lei, cu 1.747 lei mai mult pe lună decât îi revenea, din cauza aplicării unui coeficient incorect.

Tot raportul poate fi citit aici.

Raport audit de conformitate. FOTO Curtea de Conturi

În prezent, există aproximativ 600 de beneficiari ai rentelor viagere, iar statul român cheltuiește anual aproximativ 8,8 milioane de euro pentru aceste plăți.

În noiembrie 2024, cele mai mici rente viagere erau de 3.493 lei, iar cele mai mari ajungeau la 16.635 lei, conform factual.ro.

În perioada verificată, Ministerul Sportului, transformat în 2023 în Agenția Națională pentru Sport, a fost condus de Eduard Novak și, ulterior, de Elisabeta Lipă.

AUR, reacție agresivă: „Doar în România guvernată de ticăloșie”

Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru tineret și sport, a criticat dur într-un comunicat modul în care ANS a gestionat situația rentelor viagere.

„Doar în România guvernată de ticăloșie, unde morții sunt puși să voteze, se putea ajunge ca morții să fie și plătiți! Ei bine, uite că s-a putut! Și asta luni și ani la rând, din banii românilor!

(...) Există cel puțin un caz descoperit de raportul Curții de Conturi în care, unui fost sportiv în viață, i s-a calculat greșit valoarea rentei viagere. Concret, un multiplu medaliat cu aur pentru România trebuie acum să returneze peste 12.000 de euro pentru incompetența jignitoare a puternicilor trufași ai zilei!

Cum să restituie un canotor această sumă, de unde, să facă un credit în bancă pentru a acoperi eroarea ANS? Batjocură!”, a declarat președintele comisiei pentru tinere și sport din Camera Deputaților Ciprian Paraschiv.

