U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Galeria Universității Craiova. Foto: GOLAZO.ro
Conference League

U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir

Ionuț Cojocaru
Publicat: 11.09.2025, ora 14:21
Actualizat: 11.09.2025, ora 14:21
  • Universitatea Craiova a primit o veste bună înainte de debutul în UEFA Conference League.
  • Oltenii au fost sancționați de UEFA, dar au scăpat de suspendearea Peluzei Nord, după incidentele de la meciul cu Başakșehir, câștigat cu 3-1.

În timpul meciului cu turcii, suporterii au afișat un mesaj considerat nepotrivit: „F*ck UEFA”, nemulțumiți că nu li s-a permis să intre pe stadion cu un banner uriaș.

Universitatea Craiova a primit doar o amendă de la UEFA

Totuși, Universitatea Craiova a fost sancționată doar cu o amendă totală de 29.000 de euro, conform fanatik.ro.

De asemenea, Toni Sorica, crainicul arenei „Ion Oblemenco” din Craiova, care a fost eliminat de arbitrul german Daniel Schlager după golul marcat de Nsimba în minutul 81, a fost suspendat un meci.

  • „Universitatea Craiova este sancționată cu o amendă de 14.000 de euro pentru blocarea căilor publice de acces.
  • Universitatea Craiova este sancționată cu o amendă de 15.000 de euro pentru transmiterea unui mesaj nepotrivit în cadrul unui eveniment sportiv.
  • Amenda totală, în valoare de 29.000 de euro, trebuie achitată în termen de 90 de zile de la comunicarea prezentei decizii.
  • Domnul Toni Sorică, crainicul Universității Craiova, este suspendat pentru un (1) meci din competițiile europene organizate de UEFA, la care ar fi avut drept de participare, pentru comportament nesportiv. Această suspendare este condiționată de o perioadă de probă de un (1) an, începând cu data prezentei decizii.
  • Universitatea Craiova are obligația de a se asigura că speakerul său a fost informat personal despre această decizie”, le-a transmis UEFA oltenilor, potrivit sursei citate.

De ce fanii Universității Craiova au înjurat UEFA

Fanii ar fi dorit să facă o referire istorică la conflictele dintre România și Turcia, în condițiile în care sabia lui Ștefan Cel Mare este și acum la Istanbul.

În primă fază UEFA a acceptat coregrafia, dar apoi forul european a interpretat mesajul ca fiind unul prea violent și a interzis ceea ce pregătiseră fanii.

Suporterii olteni s-au repliat și au realizat rapid una din cartoane, în semn de protest la adresa forului european cu mesajul „Fuck UEFA”

Galerie foto (35 imagini)

Programul complet al Universității Craiova în Conference League:

  • 2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova
  • 23 octombrie, ora 22:00: U Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova.

