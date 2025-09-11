Plecare neașteptată Daniel Popa s-a despărțit de echipa pe care a ajutat-o să promoveze în prima ligă » Anunțul românului

Daniel Popa (30 de ani), care a ajuns la Genclerbirligi în calitate de jucător liber de contract, a anunțat că nu va continua în tricoul echipei proaspăt promovate.

Deși a evoluat în primul meci al sezonului 2025-2026, în celelalte partide a fost lăsat în afara lotului.

Atacantul a avut un rol important în promovarea echipei în prima ligă. Acesta a reușit să marcheze opt goluri în cele 15 partide disputate în sezonul 2024-2025.

Daniel Popa a anunțat că se va despărți de echipa pe care a ajutat-o să promoveze

„Mulțumesc, Genclerbirligi, pentru șansa de a juca pentru această echipă. Mă bucur că împreună am reușit să aducem această echipă în prima ligă, acolo unde îi este locul!

Mulțumesc suporterilor care au fost alături de mine în această perioadă, mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, veți avea întotdeauna un loc în inima mea!

A fost o experiență minunată!”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Golurile lui Daniel Popa la Genclerbirligi în sezonul 2024-2025:

2 goluri – Keciorengucu, 3-3, 22 februarie

1 gol – Manisa, 3-0, 28 februarie

1 gol – Bandirmaspor, 1-1, 2 aprilie

1 gol – Adanaspor, 5-0, 27 aprilie

1 gol – Sakaryaspor, 1-0, 4 mai

2 goluri – Malatyaspor, 5-0, 10 mai

Deși a jucat în primul meci din sezonul 2025-2026, pierdut cu Samsunspor (2-1), Popa nu a evoluat în următoarele trei partide, fiind lăsat în afara lotului. Toate cele trei partide au fost pierdute de echipa sa.

Acum, atacantul care ar fi câștigat în jur de 400.000 de euro la Genclerbirligi în doar jumătate de an ar avea oferte de la echipe din Azerbaidjan, Grecia și Vietnam, dar și de la alte formații din Turcia, susține digisport.ro.

Cifrele lui Daniel Popa:

Chindia Târgoviște – 132 de meciuri, 40 de goluri, 11 pase decisive

Dinamo – 104 meciuri, 17 goluri, 9 pase decisive

U Cluj – 42 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive

FCSB – 30 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive

FC Botoșani – 22 de meciuri, 1 gol, 3 pase decisive

Genclerbirligi – 16 meciuri, 8 goluri

Daejeon Hana C. – 9 meciuri

