Probleme pentru U Craiova Anton Petrea și-ar fi anunțat plecarea de la clubul oltean după doar o lună și jumătate

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 21:40
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 21:40
  • Anton Petrea (50 de ani), unul dintre antrenorii secunzi ai Universității Craiova, și-ar fi anunțat despărțirea de echipă, chiar înainte de finalul lui 2025.
  • Decizia vine la doar o lună și jumătate după ce s-a alăturat staff-ului condus de Filipe Coelho.

Problemele continuă la Universitatea Craiova la nivel intern.

După plecarea lui Mirel Rădoi din funcția de antrenor principal, în urmă cu o lună și jumătate, Anton Petrea ar urma să se despartă de formația olteană.

Anton Petrea și-ar fi anunțat plecarea la Universitatea Craiova

Anton Petrea a fost anunțat ca parte a staff-ului portughezului Filipe Coelho la jumătatea lunii noiembrie 2025.

Acum, la puțin peste o lună distanță, fostul antrenor de la FCSB și-ar fi anunțat echipa că vrea să-și rezilieze înțelegerea, potrivit fanatik.ro.

Petrea ar fi primit deja documentele din partea clubului oltean și urmează să semneze rezilierea în mod unilateral.

Antrenorul secund a bifat doar 9 partide pe banca Craiovei, alături de Filipe Coelho, în care echipa a obținut 5 victorii, două înfrângeri și două rezultate de egalitate.

Anton Petrea a fost „secundul” lui Laurențiu Reghecampf între 2011 și 2020, iar apoi a pregătit FCSB, Chindia și U Cluj ca „principal”, revenind în această toamnă în rolul de „secund”.

