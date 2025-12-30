Accident pe „drumul morții” Cum a avut loc, de fapt, coliziunea în care Anthony Joshua a fost rănit și doi prieteni ai boxerului au decedat +4 foto
Anthony Joshua
Box

Accident pe „drumul morții” Cum a avut loc, de fapt, coliziunea în care Anthony Joshua a fost rănit și doi prieteni ai boxerului au decedat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 09:51
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 09:52
  • Anthony Joshua (36 de ani) a fost implicat într-un accident rutier, luni, pe „drumul morții” din Nigeria, iar persoanele decedate în urma coliziunii erau chiar prieteni apropiați și membri ai echipei boxerului.
  • Un purtător de cuvânt al fostului campion mondial la categoria grea a oferit și o primă declarație cu privire la incident.

Accidentul rutier s-a produs luni dimineața pe autostrada Lagos-Ibadan din sud-vestul Nigeriei, țara natală a părinților lui Anthony Joshua.

Șoseaua pe care circulau sportivul și prietenii săi este cunoscută drept „una dintre cele mai periculoase” din țara africană.

Purtătorul de cuvânt al lui Joshua: „Doi prieteni și membri ai echipei au decedat”

În urma impactului, Anthony Joshua a fost transportat de urgență la spital, dar, din nefericire, doi dintre prietenii săi și-au pierdut viața pe loc, în accident. Este vorba despre Latif Ayodele și Sina Ghami.

Acest lucru a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al boxerului.

„Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în Lagos, Nigeria, mai devreme astăzi (n.r. - luni). Cu profundă tristețe, s-a confirmat că doi prieteni apropiați și membri ai echipei, Sina Ghami și Latif Ayodele, au decedat în mod tragic.

Matchroom Boxing și 258 BXG pot confirma că Anthony a suferit leziuni în accident și a fost transportat la spital pentru investigații și tratament. Starea lui este stabilă și va rămâne sub observație.

Transmitem condoleanțe sincere și rugăciuni familiilor și prietenilor tuturor celor afectați și rugăm ca intimitatea lor să fie respectată în acest moment extrem de dificil.

Nu vom face alte comentarii în acest moment”, a spus purtătorul de cuvânt, conform thesun.co.uk.

Fotografie de la locul accidentului FOTO Daily Mail Fotografie de la locul accidentului FOTO Daily Mail
Fotografie de la locul accidentului FOTO Daily Mail

Latif Ayodele a fost un un antrenor personal cunoscut online sub numele de „Healthy Mindset” (n.r. - Mentalitate sănătoasă). Acesta a fost un prieten apropiat al lui Anthony Joshua, chiar dinainte ca englezul să cunoască succesul.

Sina Ghami, un alt bun prieten al lui Joshua, se ocupa de antrenamentele de forță și condiție fizică ale boxerului.

Cei trei prieteni ar fi aterizat în Nigeria duminică pentru o vacanță de o săptămână, după victoria lui Joshua împotriva lui Jake Paul.

Celebrul boxer se afla într-un SUV Lexus, atunci când șoferul pe care-l angajase a pierdut controlul mașinii în timp ce încerca să depășească cu viteză mare și s-a izbit de camion staționat pe marginea șoselei.

„Ambii pacienți sunt stabili”

Anthony Joshua a suferit leziuni minore în urma accidentului, iar în acest moment starea lui este una stabilă. Englezul a luat legătura și cu familia sa.

„Anthony Joshua și un alt pasager au fost evacuați imediat la o unitate medicală specializată din Lagos.

În urma unor evaluări clinice cuprinzătoare, medicii au confirmat că ambii pacienți sunt stabili și nu necesită intervenții medicale de urgență în acest moment.

A fost constituită o echipă medicală completă, care va continua să îi monitorizeze îndeaproape”, se arată în comunicatul transmis de Guvernul statului Ogun.

Anthony Joshua și Latif Ayodele. Foto: The Sun
Anthony Joshua și Latif Ayodele. Foto: The Sun

Galerie foto (4 imagini)

Anthony Joshua și Latif Ayodele. Foto: The Sun Anthony Joshua imediat după producerea accidentului. Foto: The Sun Sina Ghami, prietenul lui Joshua. Foto: The Sun Anthony Joshua, Latif Ayodele, Sina Ghami, înainte de accident. Foto: The Sun
+4 Foto
labels.photo-gallery

nigeria box accident anthony joshua latif ayodele sina ghami
