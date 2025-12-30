„Prindem play-off-ul!” Juri Cisotti nu are emoții pentru FCSB: „Avem echipă bună” + Ce spune italianul despre România și cum s-a acomodat aici +106 foto
Juri Cisotti
Superliga

„Prindem play-off-ul!” Juri Cisotti nu are emoții pentru FCSB: „Avem echipă bună” + Ce spune italianul despre România și cum s-a acomodat aici

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 11:42
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 11:42
  • Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul italian de la FCSB, a vorbit despre venirea sa în România în 2021, atunci când a fost transferat de Oțelul Galați.
  • Fotbalistul a comentat și parcursul din acest sezon al campioanei României.

Juri Cisotti a fost transferat de FCSB la începutul lui 2025 și a devenit, treptat, unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit la superlativ despre italian, precizând că este „cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”.

Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”
Citește și
Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”
Citește mai mult
Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”

Juri Cisotti, despre venirea în România: „O nouă provocare pentru mine”

Mijlocașul a fost adus în România de Oțelul, în 2021, pe vremea când gălățenii evoluau în Liga 3.

„Am primit oferta într-un mod pozitiv. Am văzut că e o echipă mare, de tradiție. Am văzut că e o echipă care merită să fie în prima ligă.

Și ce am citit a corespuns cu ce am găsit. Un oraș frumos, fani care iubesc echipa. Am fost fericit când am venit, a fost o nouă provocare pentru mine. Și a fost una frumoasă.

(n.r. - Despre ligile inferioare din România) A fost o perioadă frumoasă, dar și dură. Nu a fost totul frumos, așa cum e acum. Deplasările mai grele, terenurile nu au fost ca cele din Liga 1, dar a fost o experiență bună, care m-a ajutat”, a spus Juri Cisotti, conform gsp.ro.

E un nivel foarte bun. Am găsit un fotbal foarte bun. Fanii fac o atmosferă frumoasă, aveți stadioane noi. Cred că e o țară „underrated” (n.r. – subestimată). Fotbalul de aici e foarte frumos Juri Cisotti, despre fotbalul din România

Cisotti a petrecut 4 sezoane la Oțelul Galați, fiind transferat în ianuarie 2025 de campioana României, FCSB.

Roș-albaștrii au plătit 200.000 de euro pentru italian, care a devenit unul din oamenii de bază ai echipei pregătite de Elias Charalambous.

Cisotti, despre FCSB: „Prindem play-off-ul”

Mijlocașul a comentat și parcursul mult sub așteptări al echipei sale din acest sezon și e convins că FCSB are capacitatea de a obține din nou rezultate cât mai bune.

„Am început bine acest sezon. Am câștigat Supercupa (n.r. - 2-1 cu CFR) și am intrat în grupa Europa League. Da, suntem dezamăgiți că nu avem rezultatele pe care toată lumea le vrea. Nu știu de ce, dar ne gândim în fiecare zi să găsim o soluție. Eu sunt pozitiv că ne vom întoarce.

Pentru mine e o provocare. E o motivație în plus. Suntem dezamăgiți, dar avem foame și vrem să revenim pe drumul bun”.

Cisotti e de părere că FCSB poate prinde play-off-ul, fiind la doar două puncte distanță de locul 6, cu 9 etape înainte de încheierea sezonului regulat.

Eu cred că prindem (n.r. - play-off-ul). Avem echipă bună și jucători buni. Trebuie să rămânem uniți și vor veni rezultatele”, a încheiat Juri Cisotti.

Să o luăm pas cu pas. Să urcăm în clasament și apoi vom vedea Juri Cisotti, despre șansele la titlu ale celor de la FCSB

De când a fost transferat de FCSB, Cisotti a jucat în 54 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit 12 pase decisive.

Italianul s-a remarcat ultima dată în meciul dintre FCSB și Feyenoord, 4-3, din Europa League, de pe 11 decembrie, atunci când datorită insistenței lui, Florin Tănase a înscris golul victoriei în ultima fază a meciului.

Prestația din acel meci a lui Cisotti a fost lăudată de Gigi Becali, patronul campioanei, dar și de Mihai Stoica.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Juri Cisotti, conform Transfermarkt

FCSB a încheiat anul cu o victorie în fața Rapidului, scor 2-1, și se află pe locul 9 în clasament, cu 31 de puncte după 21 de meciuri jucate.

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională”
Stranieri
11:16
Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională”
Citește mai mult
Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională”
Greșeală mare la AS Roma - Genoa Presa din Italia scrie că „centralul” și VAR-ul au dezavantajat echipa lui Dan Șucu
Campionate
11:05
Greșeală mare la AS Roma - Genoa Presa din Italia scrie că „centralul” și VAR-ul au dezavantajat echipa lui Dan Șucu
Citește mai mult
Greșeală mare la AS Roma - Genoa Presa din Italia scrie că „centralul” și VAR-ul au dezavantajat echipa lui Dan Șucu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
OTELUL liga 1 fcsb juri cisotti
Știrile zilei din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
15:22
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Campionate
15:25
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Citește mai mult
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Campionate
14:19
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Înot
13:22
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai mult
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Superliga
30.12
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Citește mai mult
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share