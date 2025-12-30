„Prindem play-off-ul!” Juri Cisotti nu are emoții pentru FCSB: „Avem echipă bună” + Ce spune italianul despre România și cum s-a acomodat aici

Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul italian de la FCSB, a vorbit despre venirea sa în România în 2021, atunci când a fost transferat de Oțelul Galați.

Fotbalistul a comentat și parcursul din acest sezon al campioanei României.

Juri Cisotti a fost transferat de FCSB la începutul lui 2025 și a devenit, treptat, unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit la superlativ despre italian, precizând că este „cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”.

Juri Cisotti, despre venirea în România: „O nouă provocare pentru mine”

Mijlocașul a fost adus în România de Oțelul, în 2021, pe vremea când gălățenii evoluau în Liga 3.

„Am primit oferta într-un mod pozitiv. Am văzut că e o echipă mare, de tradiție. Am văzut că e o echipă care merită să fie în prima ligă.

Și ce am citit a corespuns cu ce am găsit. Un oraș frumos, fani care iubesc echipa. Am fost fericit când am venit, a fost o nouă provocare pentru mine. Și a fost una frumoasă.

(n.r. - Despre ligile inferioare din România) A fost o perioadă frumoasă, dar și dură. Nu a fost totul frumos, așa cum e acum. Deplasările mai grele, terenurile nu au fost ca cele din Liga 1, dar a fost o experiență bună, care m-a ajutat”, a spus Juri Cisotti, conform gsp.ro.

E un nivel foarte bun. Am găsit un fotbal foarte bun. Fanii fac o atmosferă frumoasă, aveți stadioane noi. Cred că e o țară „underrated” (n.r. – subestimată). Fotbalul de aici e foarte frumos Juri Cisotti, despre fotbalul din România

Cisotti a petrecut 4 sezoane la Oțelul Galați, fiind transferat în ianuarie 2025 de campioana României, FCSB.

Roș-albaștrii au plătit 200.000 de euro pentru italian, care a devenit unul din oamenii de bază ai echipei pregătite de Elias Charalambous.

Cisotti, despre FCSB: „Prindem play-off -ul”

Mijlocașul a comentat și parcursul mult sub așteptări al echipei sale din acest sezon și e convins că FCSB are capacitatea de a obține din nou rezultate cât mai bune.

„Am început bine acest sezon. Am câștigat Supercupa (n.r. - 2-1 cu CFR) și am intrat în grupa Europa League. Da, suntem dezamăgiți că nu avem rezultatele pe care toată lumea le vrea. Nu știu de ce, dar ne gândim în fiecare zi să găsim o soluție. Eu sunt pozitiv că ne vom întoarce.

Pentru mine e o provocare. E o motivație în plus. Suntem dezamăgiți, dar avem foame și vrem să revenim pe drumul bun”.

Cisotti e de părere că FCSB poate prinde play-off-ul, fiind la doar două puncte distanță de locul 6, cu 9 etape înainte de încheierea sezonului regulat.

„Eu cred că prindem (n.r. - play-off-ul). Avem echipă bună și jucători buni. Trebuie să rămânem uniți și vor veni rezultatele”, a încheiat Juri Cisotti.

Să o luăm pas cu pas. Să urcăm în clasament și apoi vom vedea Juri Cisotti, despre șansele la titlu ale celor de la FCSB

De când a fost transferat de FCSB, Cisotti a jucat în 54 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit 12 pase decisive.

Italianul s-a remarcat ultima dată în meciul dintre FCSB și Feyenoord, 4-3, din Europa League, de pe 11 decembrie, atunci când datorită insistenței lui, Florin Tănase a înscris golul victoriei în ultima fază a meciului.

Prestația din acel meci a lui Cisotti a fost lăudată de Gigi Becali, patronul campioanei, dar și de Mihai Stoica.

800.000 de euro este cota de piață a lui Juri Cisotti, conform Transfermarkt

FCSB a încheiat anul cu o victorie în fața Rapidului, scor 2-1, și se află pe locul 9 în clasament, cu 31 de puncte după 21 de meciuri jucate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport