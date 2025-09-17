Dacia lansează un nou Duster! FOTO. Cât costă Duster Pick-up, cum arată și ce motorizări are » Gigantul de la Mioveni „atacă” un nou segment

Dacia lansează în România modelul utilitar Duster Pick-up, în parteneriat cu firma autohtonă Romturingia.

Mașina va fi disponibilă în trei variante de echipare.

Află mai jos cu ce motorizări este echipată și cât va costa.

Dacia a anunțat că reintroduce pe piața românească modelul utilitar Duster Pick-up.

Dacia lansează Duster Pick-up

Modelul este derivat din Duster, este echipat cu o cabină dublă cu 4 locuri și permite încărcarea unei greutăți de 430 de kilograme. Pasagerii din spate vor beneficia, în premieră, de o cotieră centrală.

Duster Pick-up va putea fi comandat și în varianta 4x4. Comenzile sunt deschise începând cu data de 17 septembrie.

25.983 de euro fără TVA costă modelul Dacia Duster Pick-up

Duster Pick-Up va fi disponibil în 3 variante de echipare: Expression, Extreme și Journey. De asemenea, mașina va beneficia de două versiuni de motorizare, Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4x4, ambele respectând normele de poluare Euro 6.

Noul model utilitar are o sarcină utilă maximă de 430 kg.

În funcție de varianta de echipare aleasă, dotările puse la dispoziție sunt:

airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasager

ABS cu repartitor electronic al forței de frânare

ESP și funcție anti-patinaj

sistem de asistență la demarajul în rampă

frânare automată de urgență

sistem de asistență la coborârea pantei

recunoaștere semne de circulație cu alertă de depășire a vitezei

asistență pentru păstrarea benzii de deplasare

avertizare pentru unghiul mort și cameră multi-view.

FOTO. Cum arată modelul Dacia Duster Pick-up

Dacia Duster Pick-up , ideală pentru transportul de mărfuri

„Spațiul pentru transport mărfuri este asigurat de panourile laterale înalte, de capacul benei cu acționare electrică prin butonul plasat în lateral.

Pentru asigurarea mărfurilor transportate au fost prevăzute două șine metalice laterale cu 4 inele de ancorare.

Realizat din materiale compozite, pe o structură metalică și beneficiind de un sistem de acționare simplu și practic, oblonul benei păstrează designul exterior al hayonului care echipează modelul standard și integrează, în partea superioară, a treia lampă stop”, se arată în broșura Dacia.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport