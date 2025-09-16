73% nu-l mai vor Reconfirmat de FRF, Lucescu a pierdut încrederea! Mesaj categoric pentru selecționer

- Mircea Lucescu a fost reconfirmat de FRF, dar sondajul realizat de GOLAZO.ro arată că fanii și-ar fi dorit un alt selecționer pentru finalul campaniei de calificare la CM 2026.
După egalul cu Cipru, 2-2 la Nicosia, pe 9 septembrie, care a închis definitiv drumul României spre calificarea directă la Cupa Mondială 2026, în jurul lui Mircea Lucescu (80 de ani) s-a iscat o dezbatere aprinsă.
Fanii, împărțiți între Mircea Lucescu și Gică Hagi
Timp de o săptămână s-a pus problema unei schimbări pe banca tehnică a echipei naționale. Chiar Mircea Lucescu s-a arătat dispus să-i cedeze locul lui Gică Hagi.
„Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte. Dacă poate să vină Gică Hagi, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte”, a precizat Mircea Lucescu, foarte afectat după ce România a condus cu 2-0 și a fost egalată de Cipru.
După două ședințe cu cărțile pe masă între președintele FRF, Răzvan Burleanu, și Mircea Lucescu, FRF l-a reconfirmat astăzi în funcție pe legendarul tehnician.
Il Luce trebuie să redreseze jocul echipei și să pregătească drumul către barajul din martie, pentru care România și-a asigurat deja locul prin Liga Națiunilor.
Mircea Lucescu trebuie să recâștige încrederea suporterilor
În timp ce FRF i-a acordat credit în continuare lui Mircea Lucescu, sondajul realizat de GOLAZO.ro arată că selecționerul și-a pierdut o parte importantă din susținerea suporterilor.
Fanii s-au împărțit aproape egal între actualul selecționer și variantele Gheorghe Hagi (60 de ani) sau Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani).
Din totalul de 10.298 de voturi, 7.482 (72,6%) au mers către alte variante decât Mircea Lucescu. Practic, aproape trei sferturi dintre participanți ar fi preferat o schimbare pe banca tehnică.
În aceste condiții, pentru Mircea Lucescu miza următoarelor luni va fi dublă: nu doar să pregătească echipa pentru baraj, ci și să recâștige sprijinul publicului.
Următoarele meciuri sunt programate luna viitoare pe Arena Națională din București: România - Moldova (amical, 9 octombrie, ora 21:00) și România - Austria (preliminarii CM 2026, 12 octombrie, ora 21:45).
Rezultatele sondajului GOLAZO.ro (10.298 voturi):
- Să rămână Mircea Lucescu - 2.816 voturi (27%)
- Gică Hagi - 2.712 voturi (26%)
- Ioan Ovidiu Sabău - 2.537 voturi (25%)
- Dan Petrescu - 1.806 voturi (18%)
- Adrian Mutu - 427 voturi (4%)
Gică Hagi, despre revenirea pe banca naționalei: „Într-o zi se va întâmpla”
Întrebat când va reveni pe banca echipei naționale, Gică Hagi, acționar majoritar la Farul Constanța, a spus:
„Într-o zi se va întâmpla. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând, vom vedea. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm”.
Gică Hagi a mai antrenat naționala României în urmă cu 24 de ani, dar a demisionat după ce a ratat calificarea la CM 2002, în urma barajului de coșmar cu Slovenia (1-2, în deplasare, și 1-1, acasă).
Atunci, „Regele” a preluat funcția de selecționer de la Loți Boloni în finalul preliminariilor, când România era pe locul 2, după Italia, și a înregistrat următoarele rezultate:
- 5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2
- 6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0