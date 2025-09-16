73% nu-l mai vor Reconfirmat de FRF, Lucescu a pierdut încrederea! Mesaj categoric pentru selecționer

Mircea Lucescu a fost reconfirmat de FRF, dar sondajul realizat de GOLAZO.ro arată că fanii și-ar fi dorit un alt selecționer pentru finalul campaniei de calificare la CM 2026.

După egalul cu Cipru, 2-2 la Nicosia, pe 9 septembrie, care a închis definitiv drumul României spre calificarea directă la Cupa Mondială 2026, în jurul lui Mircea Lucescu (80 de ani) s-a iscat o dezbatere aprinsă.

Fanii, împărțiți între Mircea Lucescu și Gică Hagi

Timp de o săptămână s-a pus problema unei schimbări pe banca tehnică a echipei naționale. Chiar Mircea Lucescu s-a arătat dispus să-i cedeze locul lui Gică Hagi.

„Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte. Dacă poate să vină Gică Hagi, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte”, a precizat Mircea Lucescu, foarte afectat după ce România a condus cu 2-0 și a fost egalată de Cipru.

După două ședințe cu cărțile pe masă între președintele FRF, Răzvan Burleanu, și Mircea Lucescu, FRF l-a reconfirmat astăzi în funcție pe legendarul tehnician.

Il Luce trebuie să redreseze jocul echipei și să pregătească drumul către barajul din martie, pentru care România și-a asigurat deja locul prin Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu trebuie să recâștige încrederea suporterilor

În timp ce FRF i-a acordat credit în continuare lui Mircea Lucescu, sondajul realizat de GOLAZO.ro arată că selecționerul și-a pierdut o parte importantă din susținerea suporterilor.

Fanii s-au împărțit aproape egal între actualul selecționer și variantele Gheorghe Hagi (60 de ani) sau Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani).

Din totalul de 10.298 de voturi, 7.482 (72,6%) au mers către alte variante decât Mircea Lucescu. Practic, aproape trei sferturi dintre participanți ar fi preferat o schimbare pe banca tehnică.

În aceste condiții, pentru Mircea Lucescu miza următoarelor luni va fi dublă: nu doar să pregătească echipa pentru baraj, ci și să recâștige sprijinul publicului.

Următoarele meciuri sunt programate luna viitoare pe Arena Națională din București: România - Moldova (amical, 9 octombrie, ora 21:00) și România - Austria (preliminarii CM 2026, 12 octombrie, ora 21:45).

Rezultatele sondajului GOLAZO.ro (10.298 voturi):

Să rămână Mircea Lucescu - 2.816 voturi ( 27% )

- 2.816 voturi ( ) Gică Hagi - 2.712 voturi ( 26% )

- 2.712 voturi ( ) Ioan Ovidiu Sabău - 2.537 voturi ( 25% )

- 2.537 voturi ( ) Dan Petrescu - 1.806 voturi ( 18% )

- 1.806 voturi ( ) Adrian Mutu - 427 voturi (4%)

Gică Hagi, despre revenirea pe banca naționalei: „ Într-o zi se va întâmpla”

Întrebat când va reveni pe banca echipei naționale, Gică Hagi, acționar majoritar la Farul Constanța, a spus:

„Într-o zi se va întâmpla. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând, vom vedea. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm”.

Gică Hagi a mai antrenat naționala României în urmă cu 24 de ani, dar a demisionat după ce a ratat calificarea la CM 2002, în urma barajului de coșmar cu Slovenia (1-2, în deplasare, și 1-1, acasă).

Atunci, „Regele” a preluat funcția de selecționer de la Loți Boloni în finalul preliminariilor, când România era pe locul 2, după Italia, și a înregistrat următoarele rezultate:

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2

6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

