Umbra lui Mourinho pe Da Luz Benfica și-a concediat antrenorul după înfrângerea-șoc din Liga Campionilor » Acord cu „The Special One”

Bruno Lage/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 09:45
alt-text Actualizat: 17.09.2025, ora 10:19
  • BENFICA - QARABAG 2-3. Bruno Lage (49 de ani) a fost demis de gazde, după prima mare surpriză din noul sezon de Liga Campionilor.
  • Jose Mourinho (62 de ani) se află în negocieri avansate cu lusitanii și este foarte aproape de o revenire pe Da Luz după 25 de ani.

Benfica a condus cu 2-0 încă din minutul 16, însă azerii au revenit și au întors soarta partidei.

BENFICA - QARABAG 2-3. Bruno Lage, out de pe Da Luz! Jose Mourinho, favorit să-l înlocuiască

Oficialii vicecampioanei Portugaliei au digerat cu greu înfrângerea, iar după miezul nopții i-au decis soarta lui Bruno Lage.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani a fost demis de către Rui Costa (53 de ani), președintele celor de la Benfica și fost mare internațional portughez.

Lusitanii s-au reorientat rapid. Varianta aleasă este nimeni altul decât Jose Mourinho, rămas liber de contract după despărțirea de Fenerbahce, potrivit abola.pt.

Potrivit sursei citate, negocierile au avansat rapid, iar cele două părți ar putea bata palma chiar în cursul acestei zile.

Dacă lucrurile merg conform planului, „The Special One” ar urma să se întoarcă pe Da Luz după 25 de ani.

Originar din Setubal, antrenorul portughez în vârstă de 62 de ani și-a început cariera de tehnician chiar pe banca „vulturilor”. I-a mai condus pe aceștia în perioada 20 septembrie - 5 decembrie 2000.

Mourinho ar putea fi prezent pe banca celor de la Benfica sâmbătă, la duelul cu AFS din prima ligă a Portugaliei.

  • Mourinho a mai antrenat echipe precum Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma şi Fenerbahce.
26 de trofee
a cucerit Mourinho ca antrenor

Rezultatele serii de marți în Liga Campionilor

  • Athletic Bilbao - Arsenal 0-2
  • PSV - Union Saint-Gilloise 3-1
  • Real Madrid - Marseille 2-1
  • Tottenham - Villarreal 1-0
  • Benfica - Qarabag 2-3
  • Juventus - Borussia Dortmund 4-4

