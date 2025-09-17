Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații +8 foto
Toto Dumitrescu FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: Instagram - @totodumitrescu
Diverse

Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 11:40
alt-text Actualizat: 17.09.2025, ora 12:12
  • Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu (55 de ani), a fost reținut, marți, de poliție.
  • Copilul fostului mare fotbalist a fost implicat într-un accident rutier în București și a plecat de la locul faptei.

Fiul fostului fotbalist a fost găsit la 48 de ore de la producerea accidentului, în timp ce se ascundea într-un apartament din nordul Capitalei, alături de iubita lui.

Fanii nu au iertat-o Fiica lui The Rock, în centrul unui scandal pentru o postare făcută despre asasinarea lui Charlie Kirk
Citește și
Fanii nu au iertat-o Fiica lui The Rock, în centrul unui scandal pentru o postare făcută despre asasinarea lui Charlie Kirk
Citește mai mult
Fanii nu au iertat-o Fiica lui The Rock, în centrul unui scandal pentru o postare făcută despre asasinarea lui Charlie Kirk

Toto Dumitrescu a fost reținut de poliție

După ce a fost găsit, Toto Dumitrescu a fost săltat de poliție a fost supus unui drug-test, care ar fi ieșit pozitiv pentru cocaină, scrie observatornews.ro. Rezultatele definitive vor fi stabilite în urma unui test de sânge efectuat și analizat de Institutul Național de Medicină Legală.

Actorul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Deși din imaginile de pe camerele de supraveghere se observă că Toto Dumitrescu avea prioritate, acesta riscă între 2 și 7 ani de închisoare pentru că a părăsit locul faptei.

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro

Galerie foto (8 imagini)

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro
+8 Foto
labels.photo-gallery

Fiul fostului internațional mai are o condamnare la activ din 2021, 8 luni cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.

Nu am consumat droguri. Am fugit pentru că m-am speriat. A fost greșeala ei! Toto Dumitrescu, într-un dialog cu jurnaliștii

Toto Dumitrescu, implicat într-un accident rutier soldat cu victimă

Accidentul s-a produs, duminică, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei, potrivit gândul.ro.

Deși actorul avea prioritate, o șoferiță aflată într-un Audi nu a cedat trecerea și a încercat să traverseze intersecția.

Toto Dumitrescu a acroșat mașina femeii în partea stângă. Apoi, automobilul condus de fiul fostului fotbalist a ricoșat în altă mașină aflată în intersecție.

Șoferița în vârstă de 23 de ani a fost rănită și a fost transportată la spital.

„Conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis, duminică, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

Umbra lui Mourinho pe Da Luz Benfica și-a concediat antrenorul după înfrângerea-șoc din Liga Campionilor » Acord cu „The Special One”
Liga Campionilor
09:45
Umbra lui Mourinho pe Da Luz Benfica și-a concediat antrenorul după înfrângerea-șoc din Liga Campionilor » Acord cu „The Special One”
Citește mai mult
Umbra lui Mourinho pe Da Luz Benfica și-a concediat antrenorul după înfrângerea-șoc din Liga Campionilor » Acord cu „The Special One”
73% nu-l mai vor Reconfirmat de FRF, Lucescu a pierdut încrederea! Mesaj categoric pentru selecționer
Nationala
22:09
73% nu-l mai vor Reconfirmat de FRF, Lucescu a pierdut încrederea! Mesaj categoric pentru selecționer
Citește mai mult
73% nu-l mai vor Reconfirmat de FRF, Lucescu a pierdut încrederea! Mesaj categoric pentru selecționer

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Ilie Dumitrescu accident arestat toto dumitrescu
Știrile zilei din sport
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Liga Campionilor
17.09
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a învins fosta echipă, la primul meci în Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Citește mai mult
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Superliga
17.09
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Citește mai mult
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Diverse
17.09
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Citește mai mult
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Liga 2
17.09
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Citește mai mult
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:31
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
10:12
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
10:21
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și  s-au dezbrăcat la bustul gol
09:00
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e  contra politicii lui Trump
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Top stiri din sport
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Stranieri
17.09
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Citește mai mult
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Diverse
17.09
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Citește mai mult
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Tenis
17.09
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Citește mai mult
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Tenis
17.09
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Citește mai mult
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share