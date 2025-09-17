Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu (55 de ani), a fost reținut, marți, de poliție.

Copilul fostului mare fotbalist a fost implicat într-un accident rutier în București și a plecat de la locul faptei.

Fiul fostului fotbalist a fost găsit la 48 de ore de la producerea accidentului, în timp ce se ascundea într-un apartament din nordul Capitalei, alături de iubita lui.

Toto Dumitrescu a fost reținut de poliție

După ce a fost găsit, Toto Dumitrescu a fost săltat de poliție a fost supus unui drug-test, care ar fi ieșit pozitiv pentru cocaină, scrie observatornews.ro. Rezultatele definitive vor fi stabilite în urma unui test de sânge efectuat și analizat de Institutul Național de Medicină Legală.

Actorul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Deși din imaginile de pe camerele de supraveghere se observă că Toto Dumitrescu avea prioritate, acesta riscă între 2 și 7 ani de închisoare pentru că a părăsit locul faptei.

Fiul fostului internațional mai are o condamnare la activ din 2021, 8 luni cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.

Nu am consumat droguri. Am fugit pentru că m-am speriat. A fost greșeala ei! Toto Dumitrescu, într-un dialog cu jurnaliștii

Toto Dumitrescu, implicat într-un accident rutier soldat cu victimă

Accidentul s-a produs, duminică, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei, potrivit gândul.ro.

Deși actorul avea prioritate, o șoferiță aflată într-un Audi nu a cedat trecerea și a încercat să traverseze intersecția.

Toto Dumitrescu a acroșat mașina femeii în partea stângă. Apoi, automobilul condus de fiul fostului fotbalist a ricoșat în altă mașină aflată în intersecție.

Șoferița în vârstă de 23 de ani a fost rănită și a fost transportată la spital.

„Conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis, duminică, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei.

